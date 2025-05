Ficha Limpia: el jefe político de los senadores misioneros admitió que el cambio de voto fue un pedido de Milei

La caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado generó una serie de cruces mediáticos entre el Gobierno y el PRO, que se acusaron mutuamente de haber traicionado lo que habían acordado previamente para que la ley saliera. Ahora apareció en escena Carlos Rovira, exgobernador kirchnerista y jefe político de los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce -quienes modificaron su voto -, para afirmar que el cambio de postura obedeció a un pedido de Javier Milei.

Así lo confirmaron La Nación a través de una publicación del periodista Martín Boerr, y también en A24 durante el programa de Nicolás Wiñazki. Ambos periodistas revelaron conversaciones entre Rovira y legisladores misioneros. Y sostuvieron que el mismo Rovira felicitó a Decut y Carlos Arce.

Según Boerr, Rovira expuso que estaba en contra del proyecto de ley que busca impedir que personas con condenas por delitos graves, como corrupción, accedan a cargos públicos electivos.

Impulsado desde la Cámara de Diputados por Silvia Lospennato, quien además encabeza la lista del PRO en la ciudad de Buenos Aires para legisladora porteña, la acción de voltear la jugada también habría buscado perjudicarla para que no tome la iniciativa como bandera en su campaña porteña. Desde Casa Rosada todavía no hubo una versión que niegue los hechos.

En ese pase de facturas, Lospenatto apuntó directamente contra Milei. "Yo confié en usted y me defraudó", dijo en conferencia de prensa. Y añadió: "Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganaron. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó".

Fiel a su estilo, el libertario no se quedó en silencio y le contestó a la legisladora del partido que preside Mauricio Macri:"Yo venía avisando que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Con sus medios afines estaba instalando que estaban los votos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ir y contarlos. Ese laburo lo hacen dos personas: Guillermo Francos y Santiago Caputo. Y los votos no estaban. Lospennato lo estaba usando para inflarse ella, pero hace ocho años que es diputada y nunca sacaron la ley y hace 17 años están en la Ciudad y no tienen Ficha Limpia", expresó en una larga entrevista al canal de streaming Carajo.

"(Los senadores del PRO) no quisieron firmar un compromiso de que estaban los 37 votos y fueron al recinto. Qué pasó, perdimos, faltaba un voto. Encima dicen que mandamos recursos a Misiones para que (los senadores de esa provincia) volteen un proyecto mío, hay que ser idiota. Lospennato miente, campaña sucia al palo",

insistió.

Horas después de la votación, también arremetió contra Macri y los suyos. "No voy a ceder a los corruptos", señaló el mandatario, tras lo cual manifestó acerca de la caída del citado proyecto: "Fue una operación mediática teñida de amarillo". Asimismo, añadió: "Los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía (Miguel Ángel) Pichetto, le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula con ´Golperto Fernández´(por el ex presidente Alberto)".

Los votos del Senado al proyecto de Ficha Limpia

La caída de Ficha Limpia en el Senado y el rol de los misioneros

Este miércoles 7 de mayo, Ficha Limpia generó luego de que los senadores misioneros Rojas Decut y Arce (ambos del Frente Renovador de la Concordia Social) se abstuvieran de participar en el debate y de emitir su voto, pese a haber prometido previamente que respaldarían la iniciativa.

Ambos responden al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y al conductor político Rovira, y fueron duramente cuestionados por su actitud. La reacción más contundente fue la del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien los acusó de haber “traicionado su palabra” y vinculó el giro de último momento a una presunta maniobra articulada por el kirchnerismo: “Una operación silenciosa de Cristina Kirchner y sus operadores en el Senado garantizó que la impunidad siga entrando por las urnas”, disparó.

Ferraro también apuntó contra el oficialismo nacional: “¿El Gobierno llevó el proyecto sin tener los votos? ¿Fue ingenuidad o un pacto para seguir protegiendo a Cristina y evitar cualquier depuración real de la política?”.

En declaraciones a RadioUp, Rojas Decut se había manifestado a favor del proyecto, por lo que sorprendió aún más su giro. “Hemos acompañado la media sanción de Ficha Limpia. Creemos que la política argentina hoy necesita más transparencia y las instituciones debemos responder a la confianza de la gente con herramientas claras y eficaces”, indicó. Consultada sobre si votaría a favor, fue contundente: "Por supuesto".



