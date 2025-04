Guillermo Francos: "El jefe de Gabinete soy yo y Santiago Caputo no tiene firma ejecutiva"

El jefe del Gabinete Nacional, Guillermo Francos, relativizó hoy los dichos del presidente Javier Milei, quien lo puso en un plano inferior al asesor Santiago Caputo dentro del Gobierno, y enfatizó: “Finalmente el jefe de Gabinete soy yo”.

“El Presidente tiene a su asesor Santiago Caputo, con el que consulta muchos temas, pero finalmente el jefe de Gabinete soy yo. Soy yo el que me hago responsable de los actos que firmo”, expresó Francos este lunes 28 de abril en declaraciones a Radio Splendid.

Francos se refirió de ese modo a las afirmaciones de Milei, quien en declaraciones periodísticas explicó la forma en la que se toman las decisiones en el Gobierno, y en ese marco puso a Francos, máximo responsable de la administración, por debajo de Caputo, quien es asesor sin cargo oficial.

Consultado sobre por qué Milei lo colocó por debajo de Caputo en la pirámide de decisiones gubernamentales, Francos dijo: “No creo que haya sido esa la intención del presidente. Santiago Caputo es un asesor, pero no tiene firma ejecutiva. Por ahí el (por Milei) confía en Santiago Caputo para que opine”, explicó.

“A mí nunca el Presidente me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido”, señaló, y aclaró que la afirmación del mandatario que lo pone por debajo de Caputo “No es una expresión que me moleste para nada”.

Triángulo de hierro. Javier Milei y Karina junto a Santiago Caputo.

Llegada tarde Milei al funeral del papa Francisco

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó esta mañana que la comitiva presidencial haya llegado tarde a la ceremonia fúnebre del papa Francisco, y dijo que hay noticias “malintencionadas” difundidas por “algunos periodistas que tienen una posición muy cuestionadora del Gobierno y toman cualquier tema para criticarlo”.

“Lo que estaba previsto era ir a esa ceremonia que era una misa de cuerpo presente de Francisco, y fuimos a eso, no había una invitación formal del Vaticano a participar de algún otro evento”, explico Francos en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Radio Splendid.

Las versiones sobre la llegada tarde del presidente Javier Milei se relacionaron con que algunos mandatarios de otros países estuvieron frente al ataúd antes de que se cerrara para presentar sus respetos, cosa que no ocurrió con la comitiva argentina, que llegó para la misa fúnebre.

“Fue circunstancial que tres presidentes llegaran cuando se cerraba el ataúd, pero no fue una invitación oficial” del Vaticano aseguró hoy Francos, quien integró la comitiva oficial de Milei a Roma para asistir a las exequias de Francisco.

“Estaba todo muy cronometrado, así que no había posibilidad de que llegáramos antes, teníamos hora de llegada a la plaza del vaticano. No hubo ninguna posibilidad de que fuéramos antes”, aseveró el jefe de Gabinete.

Milei, en la despedida al papa Francisco en Roma.

El caso $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que mañana concurrirá al Congreso para responder preguntas de los legisladores sobre el caso $LIBRA, pero consideró que se trata de un tema “estrictamente político” enmarcado dentro de la “campaña electoral”, y sostuvo que “no está entre las preocupaciones que hoy tiene la gente”.

“Desde el punto de vista público a nadie le preocupa este tema, no es de las preocupaciones que hoy tiene la gente”, afirmó Francos en declaraciones formuladas esta mañana al programa “Sin corbata” que se emite por Radio Splendid.

El funcionario explicó que el ‘criptogate’ “es un tema que poco tiene que ver con mi función o con la administración pública, así que es poco lo que puedo decir, pero iremos al Congreso cumpliendo con nuestra obligación”.

“Es una cuestión estrictamente política, que tiene que ver con el posicionamiento de cada sector para la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la función que desempeño dentro de la administración pública nacional”, aseguró.

