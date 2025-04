Caso $Libra: Diputados retoma su actividad con la definición de autoridades de la comisión investigadora

Tras el duelo nacional por la muerte del papa Francisco y la postergación de actividades en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados retomará su agenda parlamentaria este martes para conformar la comisión investigadora sobre la criptomoneda $Libra.

Durante la misma jornada, tres funcionarios del Gobierno nacional serán interpelados en la Cámara Baja en el marco de la investigación. Se trata del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

La comisión investigadora se pondrá en marcha este martes 29 de abril a las 10 en la Sala 1 del Anexo del Palacio Legislativo luego de la postergación del encuentro establecido para la semana pasada. Allí, se designarán las autoridades del cuerpo que investigará el escándalo que vincula al presidente Javier Milei tras la difusión del token $Libra a través de un mensaje en X (ex Twitter) el pasado 14 de febrero.

El Gobierno busca desligar a Javier Milei y a su hermana Karina del caso $Libra.

La comisión está conformada por 28 legisladores y su división quedó empatada. Inicialmente, la idea era conformar una comisión de 24 miembros, lo que acercaba al bloque de Unión por la Patria a la presidencia. Sin embargo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, aprobó la creación de interbloques para permitir el ingreso de bancadas más chicas para dinamitar la negociación. De esa manera surgen los interbloques CREO- La Libertad Avanza, MID+PRO y la Liga del Interior, el nuevo bloque de radicales aliados a Milei.

Los integrantes del oficialismo son los libertarios Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz; la tucumana Paula Omodeo (CREO); Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra (PRO) ; Oscar Zago (MID) y Francisco Monti y Pablo Cervi (Liga del Interior).

Los radicales Soledad Carrizo y Lisandro Nieri (Unión Cívica Radical); y Agustín Domingo y Yolanda Vega (Innovación Federal) no han presentado una postura explícita, pero votaron en contra de la conformación de la comisión, lo que los ubica cerca del espacio libertario.

Los representantes de la oposición son Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Itaí Hagman, Sabrina Selva y Carolina Gaillard (Unión por la Patria); Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot (Encuentro Federal); Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia por Siempre); Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) y Christian Castillo (PTS). A este espacio también se sumó Julia Strada, diputada de UP que forma parte del bloque Nacional y Popular para nutrir al interbloque Frente de Izquierda - Unidad.

Con este dividido escenario, el oficialismo y los sectores dialoguistas buscarán que un legislador libertario encabece la investigación para quedar a cargo de los tiempos del proceso, mientras que los sectores de la oposición, que impulsaron la creación de la comisión, sostienen que el oficialismo no puede conducirla.

El nombre que resuena desde el Gobierno como candidato para encabezar la comisión investigadora es el de la neuquina Nadia Márquez, de La Libertad Avanza. La semana pasada declaró ante la prensa: "El Poder Judicial es el que debe investigar, no los diputados por vía reglamentaria o legislativa". La otra alternativa propuesta por Menem sería la tucumana Omodeo, que se sumó a la bancada oficialista hace dos semanas.

La diputada nacional Nadia Márquez

"No creo que el clima de para que pongan un oficialista al frente de la Comisión", declaró en este sentido el diputado de UP, Eduardo Valdés, este lunes. A su vez, adelantó que la votación está “14 a 14”, aunque aseguró que el sector libertario no va a “poder parar la comisión”. “Se va a investigar todo lo que se quiere investigar", aseguró

Sin embargo, desde UP no buscarán presidir el cuerpo investigador y apuestan por uno de los integrantes de los sectores de consenso para asegurarse que la conducción no quede en manos del oficialismo. Los principales representantes en consideración son los de Encuentro Federal (Agost Carreño y Massot) o Ferraro, de la Coalición Cívica.

Una vez establecidas las autoridades, la comisión podrá solicitar informes a entes públicos o privados, incluyendo a integrantes de cualquiera de los poderes nacionales, y podrá citar a cualquier funcionario, como el Presidente o su hermana, Karina Milei. El tiempo de trabajo establecido es de tres meses y, una vez finalizado, los legisladores deberán elevar un informe final a la Cámara Baja.

