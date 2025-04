La comisión investigadora de Libra arranca con alto riesgo de estancamiento

La muerte del papa Francisco corrió la agenda del Congreso por una semana. Para el martes y miércoles pasados se esperaban las interpelaciones de dos ministros del Gobierno y el arranque de la comisión especial investigadora sobre el caso de la criptomoneda Libra. El organismo fue muy resistido por la Casa Rosada, porque su constitución abre una caja de pandora con citaciones inesperadas y una posible sucesión de exposiciones que pueden estirar el escándalo y profundizar nuevas pistas de investigación sobre el presidente Javier Milei, su hermana Karina, en su rol de secretaria general de la presidencia y buena parte de su entorno.

En el Gobierno consideran que el tema ya no está instalado. Buscan maniobrar que no vuelva a estar en el centro de la conversación pública. Cualquier movimiento que revele nuevas vinculaciones del entorno presidencial con los impulsores de la criptoestafa puede transformarse en un problema para la campaña electoral. Con esa premisa el oficialismo lleva dos meses resistiendo a cualquier iniciativa con el caso. Los números de La Libertad Avanza son muy exiguos y proyectar una mayoría depende de los aliados esquivos. En el Senado la ayuda del radicalismo impidió crear una comisión y en Diputados no hubo pactos suficientes para frenarla. Sin embargo, el oficialismo aprovechó una definición interna de la comisión para sumar votos en su interior. La comisión tiene 28 miembros y su composición quedó claramente empatada entre 14 integrantes que buscaran defender las posiciones del Gobierno y otros 14 que buscarán mantener los cometidos previstos en su creación, con una duración de 90 días.

Tras la sesión que aprobó la comisión comenzó una disputa reglamentaria. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia por Siempre diseñaron un texto donde cada bloque con cinco integrantes podía meter un representante en la comisión. Los que tienen más de cinco puede reclamarn dos, pero cada 20 diputados se suma otro miembro en la comisión. Fue una forma de permitir el ingreso de bloques más chicos, como el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Pero en el medio, el oficialismo promovió la creación de interbloques que para revertir ese objetivo. La idea original era una comisión con 24 miembros. Ahora, con la aparición de nuevos interbloques a propósito, tiene 28 sillas, divididas en 14 y 14.

Con esa foto de arranque la batalla que arrancará el martes a las 10 será por las autoridades de la comisión, pero asoma un empate permanente que podría estancar la comisión. Con el diseño inicial, la presidencia podía quedar en manos de Unión por la Patria, pero ahora la nueva composión obligará a todas las fuerzas a negociar y ceder algo para ganar un poco. Los interbloques fueron impulsados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. De ese modo surgieron los interbloques CREO- La Libertad Avanza, MID+PRO y los nuevos bloques Liga del Interior, compuesto por radicales con peluca, y Nacional y Popular, impulsado por el peronismo para articular con la izquieda.

Los 14 que buscarán profundizar la investigación son los seis de UxP (Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Itaí Hagman, Sabrina Selva y Carolina Gaillard), junto a Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot (EF), Fernando Carbajal y Danya Tavela (DxS) y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la CC. Por el oficialismo, la marca la llevarán Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz, junto a Paula Omodeo (CREO), ristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra (PRO), Oscar Zago (MID), Francisco Monti y Pablo Cervi (Liga del Interior).

El Gobierno quiere a la neuquina Márquez como titular, y la oposición podría proponer a Agost Carreño. La negociación seguirá hasta el martes por la mañana.