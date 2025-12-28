Caputo cierra 2026 apretado por los vencimientos de deuda

El cierre de este 2025 llega condicionado por la necesidad de obtener aún US$2.400 millones para afrontar vencimientos de deuda, avances políticos parciales y una actividad económica con bajo dinamismo, pese al alivio transitorio del frente externo.

El cierre del año está marcado por el frente financiero y la necesidad de dólares, con vencimientos de deuda por US$ 4.225 millones en enero, de los cuales aún resta cubrir una parte relevante.

El Gobierno evalúa alternativas de financiamiento sin recurrir, por ahora, al mercado internacional, consignó un reporte elaborado por el Comité de Inversiones de Criteria.

En el plano político, el Presupuesto 2026 obtuvo media sanción con mayores concesiones, mientras que la reforma laboral permanece trabada, con escasas probabilidades de avance en el corto plazo.

La actividad económica mostró una corrección en octubre (EMAE -0,4 % mensual), con debilidad en la industria y un cuarto trimestre que se perfila con bajo dinamismo, aunque con algunas señales de mejora hacia el cierre del año.

En el frente externo, noviembre registró un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones excepcionales, aunque el desempeño anual se ve influido por factores transitorios.

A la hora de las recomendaciones de inversión en dólares, los expertos de Criteria mantienen una visión constructiva sobre la deuda soberana hard dollar, privilegiando la curva local y el potencial de compresión de spreads, con preferencia por AL30 frente a Globales de similar duration.

En pesos, para perfiles conservadores aconsejan priorizar el tramo corto de las curvas, destacando TZXM6 en CER y T30E6 en tasa fija.

Luis Caputo descarta en forma tajante el retorno al financiamiento vía deuda internacional, por lo que el menú de alternativas se acota: el uso de líneas de REPO bancario, colocaciones en el mercado de deuda local y, eventualmente, la utilización parcial o total de los cerca de US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas.

En ese frente, Central Puerto se quedó con Piedra del Águila (1,4 GW), MSU Energy con El Chocón (1,3 GW), mientras que Edison -grupo Neuss- adjudicó Alicurá y Cerros Colorados, sumando otros 1,5 GW de potencia.

Sin embargo, una vez más, es la política la que termina marcando el pulso de la semana.

El Gobierno consiguió media sanción del Presupuesto 2026, aunque debió ceder y negociar más de lo inicialmente previsto, y ahora apuesta -quizás con un grado de confianza elevado- a cerrar su aprobación en el Senado hacia el viernes 26.

En contraste, el frente de la reforma laboral permanece empantanado: la resistencia opositora, bien organizada, obliga a postergar cualquier avance concreto hasta, al menos, el mes de marzo.

A grandes rasgos, el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno busca flexibilizar el marco de contratación, reducir la litigiosidad y bajar el costo laboral no salarial, con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal y mejorar la competitividad de las empresas.