Macri disparó contra Adorni y afirmó que al Gobierno le gusta “tranzar con los malos”

El expresidente Mauricio Macri revolvió este domingo por la noche el conflicto que lo trenza con el Gobierno de Javier Milei, en momentos de gran tensión por las negociaciones de cara a las legislativas. En este sentido, dijo que “si no hay acuerdo en provincia es porque ellos no quieren”, le bajó el precio a Manuel Adorni y hasta afirmó que al Gobierno le gusta “tranzar con los malos”.

Macri señaló que son más los logros económicos de la gestión libertaria que los de “fortalecimiento institucional” y analizó: “Hace falta que todas las instituciones tengan la misma coherencia, por arriba de cualquiera. Que estén lideradas por alguien que merece respeto, no con prontuario”. “Hoy hay mezcla. No sé por qué se produce. Algunos creen que tranzando con los malos te va a ir mejor. Les gusta lidiar con los malos. Se lo dije a Santiago Caputo”, disparó el exmandatario.

La crítica fue completada con una denuncia: “En los distritos donde están armando el partido tienen dirigentes que eran del massismo o del kirchnerismo, como en Jujuy, San Juan, Corrientes e incluso en la Ciudad... Hay que apostar a los jóvenes liberales”, propuso en entrevista con LN+. Además, aprovechó para apuntar contra el vocero Manuel Adorni, candidato de Milei para la Ciudad: “Hay que estar preparado. Uno puede ser buen vocero, pero para ser legislador hay que saber sobre la ciudad de Buenos Aires”, le achacó. “No se puede improvisar, y no improvisar es votar al PRO”, resaltó.

Macri también aprovechó para pegarle a su exjefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. “Vivimos en una Ciudad maravillosa, que todos amamos. Estamos debatiendo de acá al 18 de mayo cuál es el espacio que tiene la capacidad de cuidar todo lo que hemos conseguido. La Ciudad cambió tras 17 años de trabajo constante. No fue casualidad. Nuestro grupo es el mejor para lidiar con los problemas. La propuesta que sabe lo que tiene que hacer es la que encabeza Silvia Lospennato. No es Larreta, que se fue del PRO y está solo. Todo lo que él dice no se va a poder hacer... Está solo”, remarcó.

Macri se distancia de LLA: "Si no hay acuerdo en provincia es porque ellos no quieren"

Macri volvió a referirse a los idas y vueltas con Javier Milei y La Libertad Avanza de cara a una alianza electoral y aseguró que no hay acuerdo porque le falta voluntad al oficialismo. "Si no hay acuerdo en la provincia, es porque ellos no quieren", insistió este domingo el líder del PRO, en la entrevista con LN+.

"Dicen que ellos no quieren un acuerdo con el PRO, que quieren llevarse a tres o cuatro dirigentes. Eso no es un acuerdo, y no es ser respetuosos con quien te acompañó durante un año y medio y que te salvó cinco veces que estabas en crisis", apuntó Macri y afirmó que Cristian Ritondo debe "negociar", pero deben convenir "qué modelo" pretenden ofrecer a los bonaerenses que, “pobrecitos, están sufriendo este desastre de Kicillof”.

"El presidente me convocó para hacer un acuerdo integral, era a todo o nada, dijo. Hay que sentarnos para ver cómo es el proyecto, porque no es una cuestión de porotear", señaló. En esta línea, volvió a apuntar al entorno de Milei: "Según dicen ustedes, convencidos por Karina y Santiago, tenía que ser solo en provincia, y dijimos que sí", sostuvo, señalando a los periodistas del canal.

