Macri, lejos de Milei: acuerdo limitado en Provincia y un mensaje a los “traidores”

No bien el presidente Javier Milei le dijo a Mauricio Macri que presente “la factura” de aquellos presuntos dirigentes del PRO “comprados” por La Libertad Avanza, el expresidente ordenó responderle. Salieron varios colaboradores a hablar del tema pero sin escalar el conflicto. En todo caso, cree Macri, el acuerdo en la Provincia será inexorable pero acotado al territorio bonaerense.

En este marco, metido de lleno en la campaña porteña –tiene más recorridas agendadas con la candidata a legisladora Silvia Lospennato–, la contienda electoral en la Ciudad será clave para trazar los límites de un hipotético acuerdo con los libertarios. Mientras tanto, seguirá ocupado en intentar colaborar con la boleta amarilla y hasta prepara un viaje a Jujuy para apuntalar candidatos del PRO.

Para Macri el resultado electoral en la Capital Federal tendrá un impacto directo en Provincia pero también en otros territorios donde LLA coquetea con un acuerdo, como Entre Ríos.

Pero antes, esta semana aprovechó para mandarles un mensaje a quienes se fueron del PRO hablando de “compras” por parte del Gobierno. Y no lo hizo en cualquier escenario sino en la Mar del Plata que gobierna Guillermo Montenegro, con el intendente y Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO y articulador con LLA, al lado.

Con todo, la relación con el Presidente es nula. No hay diálogo, siquiera intercambio de WhatsApp. Solo declaraciones ásperas cruzadas y acusaciones mutuas por los golpes en la campaña porteña. Milei no va a perdonar fácil que Jorge Macri, bajo la recomendación de Fernando de Andreis (exsecretario general de la Presidencia), haya sumado al gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubí, a quien el jefe de Estado culpa de atrocidades en la campaña presidencial de 2023.

“En este momento no estamos teniendo diálogo. Él (por Macri) decidió involucrarse en la campaña de la Ciudad. Como toda campaña, hay pirotecnia y todas esas cosas. Digo, yo no me voy a enojar por la pirotecnia en la campaña...”, le dijo Milei a Gabriel Anello en Radio Mitre, el viernes por la noche desde Roma. Desde allí intentó bajar la espuma del conflicto con el PRO: “Después va a bajar toda la espuma de esto y se van a acomodar los tantos, y vamos a estar juntos como corresponde y listo”, amplió.

Ahora bien, ¿dónde y cómo estarían juntos los libertarios y los macristas?

Acuerdo bonaerense aparte, los primeros signos de esta hipótesis electoral no fueron alentadores para el PRO: en todas las elecciones desdobladas van separados, e incluso en Chaco, al obediente gobernador radical, Leandro Zdero (quien fue apoyado por el PRO para llegar a ese lugar), le pidieron los libertarios dejar afuera al partido de Macri. Zdero tiene sus finanzas prendidas fuego y sin ayuda nacional tendría un caos social en la provincia. Lo salvan las múltiples denuncias de corrupción que emanan de su antecesor, Jorge “Coqui” Capitanich, a quien esta semana le aparecieron facturas truchas en el área social bajo su administración por más de $ 500 millones.

Es por eso que el acuerdo en territorio bonaerense que hoy piensa el expresidente se circunscribe, por ahora, a las boletas a diputados y senadores locales más concejales que se dirimirán el 7 de septiembre. Claro, en los primeros diálogos no queda claro algo clave: si LLA pretende pintar de violeta todo, esa boleta debería ser un frente y habría otros colores (el amarillo pero también el rojo y blanco radical si es que Maximiliano Abad se suma con sus dirigentes e intendentes).

De esto se habló en el cuarto piso de Balcarce, la sede partidaria, el martes pasado. Allí Ritondo, Diego Santilli y el intendente Montenegro (el primero en romper el hielo) dejaron en claro que había que ir a un acuerdo. Entre otros, la vicepresidenta del PRO nacional, y también intendenta, Soledad Martínez, no desechó el acuerdo pero le puso un freno al entusiasmo: “No nos apuremos, dejemos abiertas todas las posibilidades”.

Nadie aún está pensando en octubre, donde en CABA se eligen senadores nacionales y, por supuesto, en Provincia una larga boleta de diputados.

Por lo pronto, además de la Ciudad, Macri evaluará esta semana un viaje corto a Jujuy, donde habrá comicios desdoblados el 11 de mayo. Allí Luciano Angelini, presidente del PRO local, competirá como diputado provincial.

Paralelamente, a nivel porteño, si bien María Eugenia Vidal sigue dedicando gran parte de su vida a que los conceptos de “cercanía”, “escucha activa” y que se genera “una gran conversación” con el electorado sigan en pie, también tiene que luchar con conflictos internos que llegan a sus oídos.

Uno de ellos, que pasa por debajo del radar, es el encargado del territorio, el secretario César “Tuta” Torres, quien genera más rispideces que acciones concretas. Los comuneros del PRO, quienes están en el territorio, en su mayoría solo dicen barbaridades sobre el funcionario, quien intenta meterse en todo. Exdiputado local por la Provincia, pero con pasado en el sur de la Ciudad también, refunfuña por cada decisión de campaña que no lo involucra e intenta meterse en la agenda que lleva adelante la vicejefa Clara Muzzio junto a su empleada y subsecretaria, Agustina Ciarletta (reconocida en Uspallata por organizar con fondos públicos una “masterclass” con un periodista audiovisual).

A este clima tampoco colabora que Lospennato haya traído a una vocera hiperlarretista (hubo sorpresa y malestar en Balcarce por esto), aunque la candidata es superdisciplinada con la campaña y se la seguirá viendo a full con Macri en recorridas. Primero deberá pasar el escollo de los debates: el del martes en el Canal de la Ciudad y el de TN. Para ambos pasará este fin de semana estudiando propuestas y ejes discursivos.