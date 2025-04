Desde Roma, donde viajó para darle el último adiós al Papa Francisco, Javier Milei concedió ya en la madrugada del sábado una extensa entrevista a Radio Mitre, donde habló de los ataques que hizo en su momento al pontífice, y se refirió también a su relación con Mauricio Macri, anticipando sobre su breve estadía en Italia que verá a la primera ministra Giorgia Meloni luego de las exequias de Francisco.

"Estamos hablando de la despedida del que ha sido el argentino más importante en la historia porque tener orden de magnitud del líder espiritual que pueden ser 1500 o 2000 millones de seres humanos, eso es muy impresionante”, expresó el referente de La Libertad Avanza sobre el Papa Francisco en el ciclo de Gabriel Anello.

Milei confesó: "Le pedí perdón la última vez que lo vi", y el periodista insistió con ese tema: "¿Usted reconoce haber cometido un error, e inclusive más allá de haberlo aceptado el día que estuvo en el Vaticano con el Sumo Pontífice?”. Milei reveló: “Sí, claro, y me dijo: ‘No te calentés, son errores de juventud, De jóvenes todos decimos boludeces’. Era muy divertido hablar con él. Las veces que me tocó interactuar con él fueron muy lindas, esos 70 minutos fueron muy divertidos”.

Javier Milei con el Papa Francisco

El mandatario luego reconoció que aprovechará su viaje a Roma para hablar con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia: "Nosotros hemos acordado que vamos a tener una reunión después de terminar la ceremonia del velorio. Lo arreglamos entre nosotros. Hay temas de geopolítica internacional que son muy importantes, y nosotros, con la presidenta Meloni, venimos desde hace años trabajando por la defensa de los valores de Occidente. Esto tiene por lo menos cinco años”.

Javier Milei con Giorgia Meloni

Cuando el periodista le pidió una evaluación de su mandato, Milei respondió: “Con todo lo que hicimos somos el mejor Gobierno de la historia. El año que viene la inflación va a dejar de ser un problema en Argentina”.

Anello entonces le preguntó por su relación con Mauricio Macri, y el presidente se sinceró: “No estamos teniendo diálogo, él decidió involucrarse en la campaña en la Ciudad. Como toda campaña, hay pirotecnia, todas esas cosas. Hay que tomárselo con tranquilidad, hay que entender que estamos en el medio de la campaña electoral, a mí la verdad que todo ese ruido de la política... yo tengo que ocuparme de cuestiones más complicadas”.

Mauricio Macri

Y agregó: “Termina la campaña y se termina, está todo bien. He vivido varias campañas y no voy a entrar en ninguna lógica destructiva y no voy a guardar rencor porque entiendo como funcionan las campañas. Las cosas no son tan así, después va a bajar toda la espuma de esto y se van a acomodar los tantos y vamos a estar juntos como corresponde”.