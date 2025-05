El presidente Javier Milei, negó que el ex gobernador de Misiones y dirigente político de la provincia, Carlos Rovira, lo llamara para cambiar los votos de los dos senadores misioneros durante la sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia.

Asimismo, apunto contra Silvia Lospennato y el PRO y sostuvo que esa iniciativa "llevaba su nombre": "Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al senado es mío. Yo le puse el cuerpo", añadió.

"El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (a Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos", manifestó.

Además, sostuvo que el matutino "le inventa cualquier tipo de barbaridad" porque lo están "apretando" para que le entregue las comunicaciones de Argentina y "hagan lo que se les dé la gana": Están con los periodistas "ensobrados".

"Para mi hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en contra mío. No estaban los votos, (lo de Rovira) es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir. ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien...Yo voy a volver a la carga", añadió.

Por otra parte, habló sobre la denuncia que le realizó a los periodistas Carlos Pagni, Ariel Lijalad y Viviana Canosa y aclaró que a los dos primeros los denuncié "por cometer el delito de llamarlo nazi" y "banalizar el Holocausto", en cambio, a Canosa "por hablar con malicia" y asegurar "que venden candidaturas", cuando era "todo humo". "Canosa lo sigue repitiendo. Ya no es calumnia, es real malicia. Y las tenemos documentadas desde el 2023 en adelante.

Además, hay que contarle que yo sí supero los psicotécnicos, porque superó el coeficiente mental de la media. Entiendo que ella no lo comprenda porque tiene un coeficiente mental bajo", señaló.

Además, recordó cuando varios periodistas dijeron que "tenía una relación incestuosa con su hermana", que era zoofílico "porque tenía sexo con sus hijitos de cuatro patas" y que "es un nazi", cuando recibió un premio en Israel: "Son aberraciones que han dicho de mí y nadie pidió perdón", manifestó.

Con respecto al papa Francisco señaló que el vínculo con él fue distinto previo a conocerlo y posteriormente, cuando tuvo la posibilidad de hablar con él y remarcó que el ser Presidente "le permitió entender el liderazgo que él tenía" y que cuando lo conoció "le pidió perdón",.

"Él me dijo ´cuidame a los mas pobres´ y yo le cumplí porque sacamos a diez millones de personas de la pobreza (sic). Francisco adhería a la teoría de que a lo único que se aferran los más vulnerables es a la esperanza y él alimentaba esa esperanza…por eso se entiende que recibiera a los impresentables que recibía. Después, el tipo como administrador de El Vaticano hizo motosierra a full", expresó.

En cuanto a estar presente para la asunción de León XIV, contó que su idea es viajar (aunque está en duda porque coincide con las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y acompañaría a su candidato, Manuel Adorni) y destacó que "lo más interesante" que tiene es que viene de occidente, "de Estados Unidos": "Tiene una historia interesante y hay que dejarlo trabajar", añadió.

También, reafirmó que "son el mejor Gobierno de la historia" y que "hay que entender la naturaleza" de la herencia que recibieron, que también que "la peor de la historia".

Paralelamente, destacó que "no subieron la pobreza", sino que "sinceraron la verdadera, que era del 57%" y que le "duplicaron los ingresos" a los beneficiarios de planes sociales, que "evitaron una hiperinflación" y anunció "inflación cero" para el 2026: "Los ´econochantas´ pifiaron todo el tiempo, durante el último año y medio".

Posteriormente, valoró el rol de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, sobre todo por la creación del Protocolo Antipiquetes porque gracias a eso "terminaron" con los cortes en la Ciudad: "Lo hicimos nosotros aunque Jorge Macri se lo quiere arrogar", añadió.

Para finalizar habló de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei: de la primera, indicó que dejó de formar parte de las reuniones de gabinete "desde mayo del año pasado" porque, al ser una persona tan católica, "no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad".

En cuanto a Karina, destacó que es la hacedora de La Libertad Avanza y la ideadora "de un proyecto llamado Javier Milei".

"(Karina) Logró tener un partido político en seis meses y hace lo que yo odio hacer. Es un comentario machista cuando le dicen que ella hacía tortas… ¿Qué tiene de malo? También se recibió de Relaciones Públicas y estudió protocolo. Somos dos laburantes, hijos de un colectivero que llegaron a esto. La democracia funciona. En algún lado mi hermana vio que en mí que había un líder que podía transformar la Argentina y me dijo ´vas a ser Presidente´. Y si los argentinos deciden que yo siga un periodo más, lo voy a hacer. Esto es un trabajo y cuando se termine me voy a vivir al campo con mis perros y daré de conferencias", concluyó.

