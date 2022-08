El furioso chat de Gerardo Morales a Elisa Carrió: "Sos la Cristina Kirchner de JxC"

Las denuncias que realizó Elisa Carrió sobre supuestos "negocios" políticos de dirigentes del espacio con Sergio Massa, que realizó Elisa Carrió desató una interna en Juntos por el Cambio que evidenció la fragilidad de las relaciones políticas de una coalición que pretende ser el recambio electoral de un Gobierno que también vive una crisis fenomenal.

Tras los dichos de Carrió, distintos referentes de Juntos por el Cambio salieron a responderle en forma pública pero hace algunas horas se conocieron los mensajes que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, le envió a LIlita tras sus dichos contra la cúpula de la oposición. "Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC", la acusó Morales, segùn consigna la agencia NA.

"Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos", inicia la conversación, revelada.

Luego arremetió: "¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos?".

"No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Queres romper juntos por el cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC", concluyó el gobernador.

El inicio de la crisis

A mitad de la semana, Carrió fue duramente criticada por casi todos sus socios políticos, luego de contar que la idea de varios integrantes de esa alianza era armar un "neo PJ con Massa" y cerrar acuerdos con el titular del Ministerio de Economía.

Para sustentarse, la dirigente se apoyó en Mauricio Macri, sobre el que dijo que piensa como ella, aunque el ex presidente fue el único se llamó a silencio.

En ese sentido, afirmó que el "empoderamiento" de Massa "limpió" Juntos por el Cambio, entre los que querían hacer neoperonismo y los que estaban más cerca del radicalismo y del PRO.

La CC denunció operaciones "en off" y Carrió volvió a la carga: "Lo que causa escándalo es la verdad

"Algunos querían confundir con un neo-PJ con Massa", advirtió la dirigente. "Tiene que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios. Le dije a Mauricio Macri que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay... Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada", precisó Carrió.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el gobernador de Jujuy Gerardo Morales; el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio; el ex diputado Emilio Monzó; y los actuales diputados nacionales Facundo Manes y Cristian Ritondo, estuvieron entre los apuntados y respondieron por redes sociales.

"El año que viene, Juntos por el Cambio tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios", afirmó la dirigente en un entrevista y sostuvo que hay una puja entre un sector de la coalición que imagina un "neo PJ con Massa y compañía".

Qué dijo públicamente Gerardo Morales

Gerardo Morales advirtió el sábado que "muchos" integrantes del espacio opositor piensan que hubo un "aval" del ex presidente Macri a los duros cuestionamientos de Carrió.

"Muchos en el espacio piensan que ha habido un aval de Mauricio en esto, pero a mí no me consta. Será un tema que también hablaremos, pero habrá visto que es bastante unilateral Lilita cuando reparte, a uno sí y a otros no", apuntó Morales en declaraciones radiales.

No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

"Si Lilita tiene dudas o sospechas las tiene que hablar hacia adentro, pero no generar acusaciones, descalificaciones, que no contribuyen a nada", dijo Morales. "Yo la quiero mucho, pero a veces se excede y no está bien descalificar a los dirigentes de Juntos por el Cambio. No es este el camino, tenemos que actuar con responsabilidad, unir Juntos por el Cambio y trabajar en un programa de gobierno", enfatizó.

El último tuit de Lilita



Como para seguir echando leña al fuego en su cuenta de Twitter, Carrió sentenció: "La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal'. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos".





La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo “poco patriarcal”. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 14, 2022

Carrió realizó declaraciones para Infobae donde intentó bajarle el tono a sus dichos contra el gobernador jujeño: “A Gerardo lo conozco hace más de 25 años. Se enoja y dice cualquier cosa..Si algo no soy es Cristina Kirchner, porque yo no quiero romper JxC, quiero la unidad, pero tiene que ser sobre la base del panrepublicanismo, no del panperonismo”, explicó la líder de la Coalición Cívica.