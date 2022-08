Carrió volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio: "El camino tiene que ser la transparencia"

Durante la mañana de hoy, Elisa Carrió decidió pronunciarse en Twitter, luego de recibir distintos comentarios por parte de los referentes de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Así, luego de que Bullrich criticara el "espectáculo degradante de Elisa Carrió”, Morales dijera que “no vale todo” y Larreta expresara que “este no es el camino”, Lilita se limitó a responder con un corto mensaje a través de su cuenta de Twitter: “El camino tiene que ser la transparencia”, escribió.

Cabe recordar que la líder de la Coalición Cívica despertó la furia de sus compañeros luego de decir, entre otras cosas, que el “empoderamiento” de Massa “limpió” al espacio de JxC, entre los que querían hacer “neoperonismo” y los que estaban más cerca del radicalismo y el Pro. Además, había expresado: “Le dije a Macri que estoy harta del doble juego y por eso hablo. Macri fue presidente porque lo bajé a Massa”.

El apoyo de sus socios de la Coalición Cívica

Aproximadamente una hora antes de que Elisa Carrió saliera a responder a las críticas por medio de Twitter, el Diputado Nacional Juan Manuel López utilizó la misma red social para apoyar a su jefa política. “Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el Juntos por el Cambio que quiere la mayoría”, escribió, citando el Tweet que la presidenta del PRO finalizó con un “basta, Carrió”.

Patricia no te reconozco, Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el @juntoscambioar que quiere la mayoría y supongo querés vos.

Por su parte, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Facundo del Gaiso, se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, y apoyó a ‘Lilita’ con un Tweet. “Es un momento dramático para el país, Elisa Carrió siempre fue responsable y de la misma manera que es la única que dijo las cosas que NADIE dice, por eso es Carrio. Siempre lo hace para el bien de la Republica. Bullrich la conoce bien” twitteó, arrobando a ambas dirigentes políticas.

El siguiente en ingresar al debate fue Maximiliano Ferraro, quien compartió el tweet de Bullrich y añadió: “No te preocupes, ni exageres Patricia, nosotros vamos a dar el debate que tengamos que dar para construir un Juntos por el Cambio mejor y alejado de oportunismos o cualquier connivencia panpejota que licúe el espíritu de nuestra coalición”.

Por último, el legislador Hernán Reyes escribió: “Lamentable el intento de disciplinar a Elisa Carrió. No hace falta una defensa corporativa, hace falta un debate valiente y profundo para entender a dónde queremos ir. Ella y todos en la Coalición Cívica estamos dispuestos a darlo a fondo para cambiar la Argentina”.

El comunicado de la Coalición Cívica

Elisa Carrió y la Coalición Cívica

Luego de que el debate se avivara por medio de las redes sociales, la Coalición Cívica se pronunció de manera pública a través de un comunicado:

Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa “Lilita” Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad.

Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad.

En pos de la unidad Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público.

Mauricio Macri y otros líderes de Juntos por el Cambio han hecho las mismas observaciones que Elisa Carrió en otras oportunidades y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio.

O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina.

Declaraciones periodísticas

Minutos después de la publicación del comunicado, Carrió se pronunció al respecto, en diálogo con Jorge Lanata."No voy a mentir. Si me tengo que retirar, me retiro y que siga la Coalición Cívica", señaló. También agregó "Yo me puedo ir de la política porque no tengo cargos. Me puedo ir con la conciencia tranquila. Y esto no afecta a Juntos por el Cambio". Además, en la misma línea dijo: "Si me piden que me retire de la política, lo hago. Pero estoy dispuesta a decir la verdad" y agregó "¿a quién me debo, a la unidad de Juntos por el Cambio, o a decir la verdad?".

En el mismo sentido expresó: "La lucha contra la corrupción la hice sola y me trataron de gorda, de sucia. Soy cristiana y no me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad".

Con respecto a las declaraciones de Bullrich, Larreta y Morales mencionó: "Todas las declaraciones que hoy veo no son lo que dijeron por teléfono ayer". Por otro lado, en relación a sus recientes dichos sobre la interna de Juntos por el Cambio, comentó: "Ayer hablé con Macri y me dicen que lo estaban presionando y les explique quien era. El gran error de Macri fue darle el manejo de los fondos con los gobernadores a Frigerio, y el manejo de la Cámara de Diputados a Monzó. Yo lo padecí". También agregó que " en consecuencia, había una discusión en Juntos por el Cambio, un Pan-PJ o un Pan-Republicanismo. Lo repetí hasta el cansancio. Después entré en una depresión moral, porque no podía hablar por la unidad".

Además, consultada respecto de una posible candidatura a la presidencia expresó “Yo no voy a ser presidente. Porque nadie quiere en la Argentina a alguien que sea absolutamente decente. porque se eliminan la SIDE y se terminan los negociados, por eso me vetaron. Pero es un problema de la sociedad, no es mío”.

En otro orden de cosas, respecto de la posibilidad de que Juntos por el Cambio acuerde electoralmente con Javier Milei señaló: "Si vamos estar con el tráfico de órganos o la venta de niños digámoselo a la sociedad".

