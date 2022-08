Larreta y Morales salieron a responderle a Carrió: "El límite son los agravios"

Las declaraciones de Elisa Carrió criticando a distintos dirigentes de Juntos por el Cambio despertó una oleada de duras respuestas sus dichos. La primera en responder fue Patricia Bullrich, a la que se sumaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y otros dirigentes de la coalición opositora.

Si bien en los últimos días la interna en la oposición atravesaba un clima que se podría definir como tensa calma, eso se rompió en las últimas horas. Fue a partir de una entrevista que dio Carrió en LN+ donde contó entretelones del armado opositor y señaló a varios dirigentes.

La líder de la Coalición Cívica habló de una "sociedad con el massismo en Juntos por el Cambio" y señaló como partícipes de ello al ex ministro de Seguridad bonaerense y diputado nacional Cristian Ritondo y al ex ministro de Justicia Gustavo Ferrari. Pero no se quedó ahí: también contó que "(el ex ministro del Interior, Rogelio) Frigerio me puso un amante en una lista, y dije 'me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio', que estaba incluso como sui testaferro".

El nivel de declaraciones generó una explosión hacia adentro y quince minutos después de la medianoche de este miércoles Bullrich, la presidenta del PRO, respondió vía Twitter. "No aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'", escribió.

No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

El rechazo a las declaraciones de Carrió dejó a un costado otras diferencias internas que encabeza, por ejemplo, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales. En plena disputa por liderazgo de la coalición opositora, el mandatario también salió detrás de Bullrich y afirmó que "es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mi como Gobernador". Anoche, la dirigente había lanzado que "lo que sabe bien (Morales) es que si tengo que denunciar, denuncio".

La respuesta de Larreta

"Este no es el camino": con esa afirmación, Larreta salió también a responderle a la líder de la Coalición Cívica. Fue con una carta de cinco párrafos publicada pasadas las 9 de la mañana de este miércoles.

"Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino", sostuvo.

ESTE NO ES EL CAMINO pic.twitter.com/EOSBhsOnJ5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 10, 2022

En esa línea, saludó que haya discusiones internas dentro del espacio. Sin embargo, señaló que "el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas, como la Mesa Nacional. Mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando".

Asimismo, Larreta dijo que a pesar de las diferencias internas, "con mucho esfuerzo y convicción hemos logrado mantener la unidad, que es lo que además la gente nos pide. Lo colectivo por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa".

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. Tan solo unos minutos después que Larreta publicó su carta, "Lilita" volvió a la carga y señaló por Twitter: "el camino tiene que ser la transparencia". De ese modo insistió con el contenido de la entrevista que le hicieron los periodistas Jonathan Viale y Eduardo Feinmann, donde identificó los "arreglos" de los que es y fue parte Juntos por el Cambio.

Más repercusiones hacia adentro

Uno de los más señalados por Carrió sin dudas que fue Frigerio, figura clave del Gabinete del ex presidente Mauricio Macri.

Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad. https://t.co/bqNyoBumGd — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 10, 2022

En pleno proceso de posicionamiento para competir por la gobernación de Entre Ríos, el dirigente compartió el mensaje de Bullrich y agregó: "Siempre voy a trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio".

También escribió que "quienes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad".

Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y senador nacional de Juntos por el Cambio, también rechazó los dichos de Carrió. "Ni egos ni vedettismos pueden corroer la unidad de Juntos por el Cambio. La gran mayoría de la sociedad nos necesita unidos para defender la República y combatir el populismo", escribió.

Pero desde la Coalición Cívica salieron a defender los dichos de Carrió. Por ejemplo, Juan Manuel López, diputado nacional, replicó el mensaje de Patricia Bullrich y le dijo "no te reconozco, Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar Juntos por el Cambio que quiere la mayoría y supongo querés vos".

"Si no vas a dar esa discusión, bien. La daremos igual cómo otras veces desde 2015, sin 'bastas' ni indicaciones", agregó haciendo referencia al imperativo "basta Carrió", utilizado por la presidenta del PRO.

Lo mismo hizo esta mañana con la carta de Larreta. Aseguró que "la tergiversación sobre los dichos de Elisa Carrió no son el camino" y que la líder de la Coalición Cívica "fundó, sostuvo, se bancó y se bancará la unidad de Juntos por el Cambio".

Noticia en desarrollo...