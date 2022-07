Martín Redrado: casamiento en Como, luna de miel en Positano, civil en Buenos Aires

Hasta este casamiento, Villa Balbiano era una de las tantas propiedades desconocidas –en Argentina– que están a orillas del lago de Como, en Italia. Quizá para algunos cinéfilos o buscadores de información adicional de las películas que retratan ciertas historias, esa villa se identificaba como la exhibe aún hoy el sitio AirBnb: “La casa Gucci” en el lago de Como. Y es que, Villa Balbiano fue una de las locaciones que eligió Ridley Scott para filmar la película de título homónimo que se estrenó en 2021 y que protagonizaron Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons y Salma Hayek, entre otros. En esa propiedad de bucólico entorno, se rodaron escenas de la vivienda de Aldo Gucci, patriarca de la famosa familia italiana, interpretado por Al Pacino. El proyecto de Scott era potenciar en ese ámbito glamoroso, la opulencia de ciertos personajes de la elite italiana de la década del 90. Haya sido resultado de la película o no, en marzo de este año, la estadía en Villa Balbiano se ofrecía a mil euros por día en el sitio de alojamiento AirBnb.

Lulú Sanguinetti camino al altar, escoltada por sus hijos Santos y Florencio Moneta.

Tres días de boda. Y fue allí también donde Martín Redrado y María Luján “Lulú” Sanguinetti eligieron celebrar su casamiento luego de cuatro años de relación. En el caso de ambos, la película de Ridley Scott no influyó en nada; ya antes de su estreno habían elegido que la celebración sería en una locación a orillas del lago de Como. Y Villa Balbiano es de las que se ofrecen para fiestas, una de las que mejor ranquea en sitios como The Heritage Collection. El organigrama de la boda se dividió en tres partes, de ahí que durara tres días. El primero fue una recepción con cóctel, de vestimenta formal, algo que se agradeció por parte de los invitados porque la ola de calor que afecta a Europa no generó ecosistema alguno en esa zona, y ponía en riesgo la elegancia, sobre todo por lo sofocante durante las horas de sol pleno.

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti: ¡Sí, quiero! y beso para sellar la ceremonia:

La segunda jornada –que fue el martes 18– fue la más importante y ya con los cien invitados a la boda. La cita era a las 16.30 –en la participación quienes invitaban a la boda era los respectivos hijos de la pareja–, y solamente algunos se animaron al smoking, la mayoría de los hombres vistió de traje y tras la ceremonia, se deshicieron de los sacos. El altar se armó con el lago de fondo y escoltada por sus hijos Santos y Florencio “Floro” Moneta, ingresó Lulú Sanguinetti vestida con un fresco diseño de Oscar de la Renta. Minutos antes y en lancha, había llegado Martín Redrado para ubicarse directamente en el altar montado con flores típicas de la zona. La ceremonia propiamente dicha, la ofició a modo de juez de paz, un amigo del economista desde los cinco años. Dada la extensa amistad, el tono fue más que afectivo y habló de que “se aman mucho y que es y fue partícipe de muchos momentos con ellos”. Terminada la ceremonia, de esa zona se pasó a las de las mesas que rodeaban a la pista de baile previo bandejeo y tragos.

Villa Balbiano o "La Casa Gucci", a oriilas del lago de Como (Italia).

La fiesta. El menú fue en tres partes con plato principal con tres opciones: carne, pescado y solo vegetales. La fiesta tuvo varios atractivos visuales que fueron desde la decoración hasta, por ejemplo, la ubicación de mujeres vestidas de largo con la cabeza cubierta con pantallas simulando ser “lámparas” que –literalmente– se encendían para iluminar el camino hacia distintos espacios del jardín. También durante la cena hubo una banda en vivo, luego un tenor que fue muy aplaudido, y ya entrada la noche apareció volando desde un globo, una joven vestida de largo realizando una coreografía en altura. Y finalmente, con el fondo de A Sky full of stars –el famoso hit de Coldplay– desde el lago comenzó el show de fuegos artificiales; y luego baile hasta casi las tres de la mañana. El cierre fue al día siguiente, con un brunch para los más íntimos.

Amigos y familia. Entre los invitados hubo sobre todo, familiares y amigos de la pareja. Por supuesto, Martina y Tomás Redrado, los hijos que el economista tuvo con Ivana Pagés, Por su parte, Lulú Sanguinetti tiene dos hijos varones, Santos y Florencio, de su matrimonio con Raúl Cruz Moneta. También se vio a Martín Cabrales, Ana Rusconi, Guillemo Azar y su novia, al argentino ex CEO HSBC para America Latina Gerardo Mato y su mujer. A muchos, se les pagó el alojamiento por tres días en un hotel cercano, y puso un bus para traslados. La pareja fue la única que se instaló en Villa Balbiano, y ahora están en Positano.