El prestigioso consultor económico, Miguel Ángel Broda, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y enfatizó que "con Massa se abre una chance de no caer en la hiperinflación". Además, se refirió a la incorporación de Gabriel Rubinstein como "un aporte positivo y necesario". También explicó por qué "Cristina entró en pánico y eliminó sus reparos" para hacer cambios en el Gabinete.

¿Qué se está acelerando en la economía argentina?

La aceleración de la crisis justifica la asunción de Massa. A partir del 8 de junio, cuando hizo implosión la demanda por la deuda en pesos del Tesoro, entramos en una vorágine, con notable emisión monetaria para comprar títulos. Después pasó lo mismo para financiar el déficit fiscal y tuvimos el freno al pago de importaciones, con sus efectos sobre el sector productivo y los precios. También tuvimos la sorpresiva renuncia de Guzmán, que fue porque se dio cuenta de lo que venía.

Luego vino una ministra de Economía que tuvo una correcta presentación, pero no se le dio apoyo para implementar lo que había anunciado. Hubo un aumento serio de los desequilibrios macro y ese contexto permitió la llegada de Massa al ministerio de Economía, porque Cristina entró en pánico y eliminó sus reparos por la magnitud de la crisis.

Este contexto ayuda a entender que estamos en presencia de un programa de emergencia, que sirve para resolver la crisis que se había agravado. Los anuncios son de un buen diagnóstico y dependerá de cómo se implementen las medidas anunciadas. Podrá durar unos meses y se verá si se puede hacer algo más serio o no.

Me parecen exageradas las críticas de los dos lados, es un programa de emergencia bastante razonable y es el primer ministro de Economía que tiene el apoyo de Cristina. La misma persona puede presentar diferentes programas. Pasó con Menem, que tuvo a Erman González y Cavallo; Macri tuvo al maníaco del gasto de Prat-Gay y al ajustador de Dujovne.

Quién es Gabriel Rubinstein, el economista que eligió Massa para ser su vice

¿Qué chance le asigna de que este plan llegue el mundial sin caer en la hiperinflación?

Yo no soy un fundamentalista del mercado. Estudio la teoría para ver cómo le sirve a la Argentina y muchos de los macroeconomistas pasaron por mi estudio, desde Milei hasta Rubinstein. Creo que el Estado tiene un rol muy importante.

Este programa de emergencia mantiene el rumbo populista de intervención del Estado para resolver las supuestas fallas del merado. Si el apoyo de Cristina continúa y se puede implementar o fortalecer con macroeconomistas que tengan en cuenta el equilibrio general, creo que con Massa se abre una chance de no caer en la hiperinflación. Vamos a seguir con tasas altas y caminando en el barro, pero el auto no se va a hundir.

Mencionó a Gabriel Rubinstein, que será el viceministro de Economía de Sergio Massa. ¿Qué referencia nos puede dar?

Trabajó mucho tiempo como gerente de mi calificadora de riesgo y luego como economista del estudio, un tiempo menor. Tengo una opinión buena, es un aporte positivo y necesario. Cuanto más robusto técnicamente sea el apoyo de un ministro de Economía, va a ser mejor. Si se quiere repetir de historia de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, uno tiene que saber que sus cualidades intelectuales eran muy diferentes y el plan real que lo promocionó a la presidencia fue hecho por un talento técnico.

El equipo que armó Sergio Massa, ¿es sólido?

Es un equipo de gente honesta y trabajadora, pero con anteojeras del equilibrio parcial. Lamento mucho que no haya más macroeconomistas con experiencia y con estudios rigurosos asistiendo a Massa. Pero estamos en un programa que no tiene antes y después, es de emergencia. Cristina vio el abismo y por eso La Cámpora no lo va a bombardear como hizo con Guzmán y como no apoyó a Batakis.

Sergio Massa juega una bala de plata en el Congreso con cuatro proyectos de ley

¿Cuál es su perspectiva a mediano plazo de la economía argentina?

Si hoy se votara, ganaría la oposición y es una buena noticia. No estamos seguros que el nuevo Presidente lleve en la sangre la decadencia y tenga el coraje para hacer lo que corresponde para ser un país normal. A la Argentina le dejaron la pelota picando en el área chica sin arquero. El cambio geopolítico modificó la economía y eso nos favorece en términos del agro, de la minería y de Vaca Muerta. Argentina es un desperdicio increíble. Cuando estudié la comparábamos con los mejores países del mundo y ahora las comparaciones son con Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú.

No lo voy a ver, pero tengo una visión muy positiva del largo plazo de la Argentina. Hoy hay una sensación generalizada del desperdicio que es seguir con este desorden macroeconómico. Es una tarea de una o dos décadas hacer normal al país. Por eso una de mis mayores discrepancias con el muy buen equipo del Fondo es que tiraron la toalla con Argentina. No tenemos mucho tiempo porque el éxodo de talento es fenomenal.

Nuria Am (NA): Con respecto a las definiciones de Rubinstein, él dijo en las últimas horas que un objetivo ambicioso es eliminar el déficit y que la inflación es un problema más político que económico. ¿Está de acuerdo con esos conceptos?

Estoy absolutamente de acuerdo con la primera afirmación. Con relación a la segunda, habría que clarificar algo. Si uno piensa que la inflación es un fenómeno monetario que, en el corto plazo, tiene otras causas, y que la historia de Argentina es el déficit fiscal, con una absoluta dominación sobre la política monetaria y la emisión, y para que baje se necesita eliminarlo y un poder político, estoy de acuerdo también con la segunda afirmación.

JL PAR