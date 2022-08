"Massa tiene 100 días": el ultimátum que le habría dado Cristina Kirchner según Jorge Lanata

Concluida la primera jornada de Sergio Massa como superministro de Economía, Jorge Lanata reflexionó sobre la nueva etapa iniciada por el Gobierno tras la recomposición integral del gabinete. "Cristina le dijo a Massa que tiene 100 días" para revertir un complejo escenario económico, advirtió el periodista, quien además aportó precisiones sobre el factor que será determinante para evaluar el desempeño del nuevo ministro: el objetivo, en clave electoral, sería reducir la inflación a un 3% mensual. "Hay quienes dicen que esto es imposible y quienes creen que no", analizó el conductor de Periodismo para Todos.

"Massa es la última apuesta de este gobierno", pronosticó Lanata durante su conversación con Diego Sehinkman, conductor de Solo una vuelta más que se emite por TN. También expuso un análisis lapidario del presidente Alberto Fernández, quien "dejó de ser presidente", interpretó el periodista, y se encuentra "relegado a un lugar institucional", puntualizó.

"Cristina le dio 100 días a Massa"

El volantazo buscado por el Gobierno con la designación de Sergio Massa exigirá revertir un complejo panorama económico en apenas 100 días, plazo que, según Lanata, le habría dado Cristina Kirchner para rectificar el rumbo económico.

"Massa tiene 100 días, pero no por la prensa. Es lo que le dio Cristina para ver qué onda. Después, si no logra lo que quiere, puede pasar cualquier cosa. Y es, literalmente, cualquier cosa", sentenció Jorge Lanata.

En cuanto a la apuesta electoral en 2023, el periodista observó que el objetivo fundamental del gobierno de Alberto Fernández será "bajar la inflación a un 3% mensual".

"Hay quienes dicen que esto es imposible y quienes creen que no", consideró.

También analizó la delicada problemática de la emisión monetaria: "Dice que no va a imprimir, pero lo de imprimir [billetes] es una necesidad, nadie querría imprimir, pero lo hacen porque no les queda otra", explicó.

Sergio Massa - FOTO: AFP

"Otro objetivo que planea tiene que ver con equilibrar el gasto público", amplió, desafío que, desde su óptica, será muy difícil por la multiplicidad y el volumen de los gastos impulsados por el kirchnerismo: "La cantidad de gastos que hay al día de hoy, ahora... En Casa de Gobierno y Olivos renuevan la vajilla, renuevan las luminarias. Tecnópolis, un gasto muy grande de 400 y pico de millones de mangos, que renueva no sé qué pomo", especificó Jorge Lanata.

"En la dinámica me parece que va a ser muy difícil que Massa restrinja el gasto", razonó.

"Creo que Massa tiene que hacer equilibrio en una situación difícil y su supervivencia depende de eso", argumentó tras enunciar un pronóstico dificultoso para el flamante ministro.

Massa tiene por delante la titánica tarea de cambiar las expectativas económicas

Cristina Kirchner y la corrupción

Durante el diálogo con TN, no faltaron las alusiones a la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta Cristina Kirchner. "¿Cuándo le importó al peronismo que alguien tenga una condena por corrupción? Que yo sepa nunca", cuestionó el conductor de Periodismo para Todos.

"Cristina (...) está más preocupada por la historia, que por la política de la coyuntura. Cuando ella le respondió a los jueces del TOF 2, dijo 'la historia ya me absolvió'. Tratemos de ubicarnos en la mentalidad de Cristina. Sé que el comentario es muy megalómano, pero dentro de Cristina me parece razonable. Es lógico que ella piense así", precisó en su análisis.

Diego Luciani y Cristina Kirchner

"Creo que lo que más le jode de la condena no es la cárcel, porque a la cárcel no va a ir. Pero la humillación que significa para ella esto (una posible condena por corrupción)... La manera que tienen de desdibujar lo que ella dibujó con tanto esfuerzo. Para ella es terrible. Está hablándole a la historia. Y a lo mejor la historia no la absuelve, es el problema para Cristina", argumentó.

"No puede haber un país hasta que eso no suceda. El hecho de que Cristina haya sido vicepresidente es un escándalo horrible. Tendría que haber estado presa antes de eso", agregó.

Con respecto al peronismo, a pesar de la crisis actual, Lanata descartó la posibilidad de su disolución con un provocativo razonamiento: "Mientras exista un pobre en la Argentina va a existir el peronismo", disparó.

CA/ED