Para bancos de Wall Street, las medidas anunciadas por Massa son "decepcionantes" y "se quedan cortas"

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa despertaron reacciones entre bancos de inversión y analistas de Wall Street, los cuales advirtieron que "se quedan cortas” debido a la fragilidad económica de la Argentina.

Para el banco estadounidense JP Morgan, “las medidas económicas se quedan cortas en un plan de estabilización", indicó.

Por su parte, el banco de inversión Goldman Sachs consideró que las medidas anunciadas son "decepcionantes". Y agrega: "No constituyen un plan global y coherente para reequilibrar la economía", fue el diagnóstico de los especialistas de la entidad.

"Puro sarasasara" y "tarifazo recargado": de Milei a Grabois, las críticas al plan de Massa

Por su parte, el banco brasileño BTG sostuvo que "el juego de Massa tiene un montón de promesas razonables, pero no tiene carne para sostenerlas", en otro crudo análisis sobre la economía argentina.

El banco JP Morgan dijo que "a la espera de los detalles y de las nuevas medidas económicas que se anunciarán en las próximas horas y días, nuestra primera impresión es que los anuncios carecen, una vez más, del aliento y la consistencia necesarios que exigen los retos actuales".

Señaló que las medidas se quedan "muy lejos de lo que el plan de estabilización requeriría en la actual situación macroeconómica".

El banco norteamericano considera que "frente a la urgencia, seguimos caracterizando la actual respuesta política como un esfuerzo de parcheo, carente de la consistencia y amplitud necesarias para estabilizar la economía".

Cuestión política

Para los analistas de la entidad, el foco está en la política: "Hasta ahora, la coalición política del gobierno se ha caracterizado por decisiones tardías y un estilo de ensayo y error. Esto dificulta un compromiso creíble a primera vista, a menos que vaya acompañado de lo que podrían considerarse medidas políticamente costosas al entrar en un año electoral", sostiene el documento del JP Morgan.

"Argentina necesita una combinación de políticas más convencional y disciplinada para reequilibrar la economía, y eso implica, en primer lugar, establecer una senda creíble hacia la consolidación fiscal estructural y un tipo de cambio que se permita reflejar los fundamentos macroeconómicos, lo que requeriría una audaz reducción de la represión/control financiero", dijo el informe de Goldman Sachs.

En este marco, el banco brasileño BTG consideró que Massa "pareció reconocer la fragilidad del contexto, pero sus anuncios no tuvieron sustancia: el objetivo de déficit del 2,5% no tiene medidas que lo respalden, y el congelamiento de la financiación del BCRA no tiene fuentes alternativas de financiamiento".

LM / ds