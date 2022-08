En una reunión a puertas cerradas, la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió este martes 30 de agosto con los legisladores oficialistas del Senado y de la Cámara de Diputados, en el marco del relanzamiento público y la centralidad que adquirió la líder del Frente de Todos luego de los sucesos ocurridos el último fin de semana.

Participaron del encuentro en el Salón Azul del Senado legisladores de distintas facciones del peronismo y fuerzas aliadas del Frente de Todos, pasando por La Cámpora, los dirigentes de los PJ provinciales y Frente Renovador.

Al comienzo de su discurso, Cristina trazó un paralelismo entre los sucesos del 2001 y los incidentes en Recoleta: "Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001".

El "cheto de Recoleta" que criticó la marcha por Cristina Kirchner y cantó canciones de La Cámpora

La titular del Senado se refirió al ejercicio de una presunta "falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio", agregó.

Cristina contó cómo se enteró del forcejeo de Máximo con la policía

También mencionó una conversación con su hijo Máximo. "No me contó nada", explicó Cristina Kirchner y añadió: "Más allá del rol institucional o político que una tiene, tiene también el rol de madre, soy madre (...) Lo vi recién el domingo por la mañana todo lo que había sucedido con él. Él es muy hermético, lo conocen ustedes compañeros y compañeras de bloque. No habla ni una palabra de más ni una de menos. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué no me dijiste lo que había pasado al otro día?".

La respuesta de Máximo ante dicha pregunta, según la vicepresidenta, fue: "Lo que me pasó a mí le había pasado a un montón de gente y el hecho de que yo fuera tu hijo no me colocaba en un lugar de privilegio para quejarse. Lo que me pasó a mí le pasó a compañeros, a compañeras, a gente que ni siquiera es militante. A gente que fue suelta”.

Cristina Kirchner apuntó a Larreta y Patricia Bullrich: "Déjela que grite, que diga cualquier cosa"

En cuanto a la Justicia y al reciente pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani, Cristina volvió a argumentar que la persiguen por "los 12 años más felices de las últimas décadas para todo el pueblo argentino".

También descalificó la tarea del fiscal al mencionar un "mal guión":

"Mal guión porque hay guiones que son buenos guiones que pueden merecer un Oscar. Pero un mal guión cuando dice que todos los actos de los poderes del Estado, todos, son absolutamente revisables y que son los jueces los que tienen la última palabra sobre los actos", criticó.

"Me parece que es clave salir del derecho penal para ir al derecho constitucional" reflexionó y volvió a insistir en la presunta voluntad de la Justicia de "estigmatizar 12 años de gobierno".

Estuvieron presentes la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el titular del interbloque del Frente de Todos de la Cámara alta, el formoseño José Mayans; la presidenta de la bancada de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio; y el jefe del bloque oficialista de Diputados, el santafesino Germán Martínez.

También el senador neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el diputado porteño Eduardo Valdés, el sanjuanino José Luis Gioja y la diputada de La Cámpora y secretaria parlamentaria, Paula Penacca.

Cuando la vicepresidenta ingresó al salón Azul, los invitados la recibieron con un fuerte aplauso como manifestación unánime de su respaldo y solidaridad.

Un dato significativo fue que a los presentes se les prohibió ingresar al Salón Azul con sus celulares, que debieron depositar en una caja, con el objeto de evitar cualquier tipo de filtraciones..

