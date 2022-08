Juliana Di Tullio: "Los peronistas estamos muy ofendidos"

Juliana Di Tullio, senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y aseveró: "No creo que la persecución política tenga algo de positivo aunque esto signifique para el peronismo una unión". Además sostuvo que "Alberto se cansó de que lo maltrataran" y que "es el poder el que ataca al pueblo peronista que reacciona".

¿Cuá es tu balance de todo lo que está sucediendo con las movilizaciones a favor de Cristina, su situación con el juicio Vialidad?

No creo que sea un juicio, es una persecución, no hay pruebas. Patearon el hormiguero peronista. Nosotros seguimos de duelo, con juicios de lesa humanidad, todos tenemos una víctima, un desaparecido. Todavía está en carne viva para la historia del peronismo, te guste o no te guste Cristina.

Dijiste "patear el hormiguero", ¿eso termina siendo positivo para revalidar el espíritu de unión en el peronismo y de movilización en la militancia?

Honestamente no creo que la persecución política tenga algo de positivo aunque esto signifique para el peronismo una unión. Ni tampoco para el Estado de derecho. ni la democracia de nuestro país. El Derecho no está para el desorden social ni de las instituciones, no está bien cuando usan estos mecanismos de aparente legalidad para destruir al oponente y a una idea política.

Esto no es un juicio, pusieron al peronismo a ser la victima de una derecha que quiere disciplinar. Es burdo e histórico esto. Cristina sólo señaló la realidad: desde el golpe de Estado del 2003 que llegó el primer peronista indisciplinado, pasó mucho tiempo. Ni siquiera tiene tanto que ver con los seguidores de Cristina, es más peronista.

Patricia Bullrich: “Pensar que lo puedan matar a Luciani es no vivir en un Estado de derecho”

El efecto secundario del renacer en la militancia, de todas maneras, lo está produciendo, ¿no hay un punto de inflexión?¿Acaso no potencia la candidatura de Cristina para el próximo año? ¿Te gustaría?

No lo sé, lo único que quiero es que ella lo pueda elegir. Hay un proceso de destrucción. No queremos ni indulto ni amnistía, queremos justicia. Quiero la libertad de las personas.

Ayer Cristina se puso una gorra que decía "CFK 2023", ¿fue un mensaje?

Me hizo acordar mucho al "Luche y Vuelve" porque para los peronistas esa historia esta viva aún.

Se dice que el antiperonismo es la fuente de cohesión del peronismo, ¿coincidís?

Reitero, a nosotros nos salen los anticuerpos, no hace falta que Cristina diga la dimensión de lo que estamos viviendo. La figura de una asociación ilícita a un presidente es lo más ridículo que existe en cualquier país, sobre todo con el Código Penal nuestro. No hay ninguna prueba. Soy legisladora, voté todas la obras viales en Santa Cruz, Cristina jamás tocó un papel. Si sos una persona que reivindica al peronismo, te sentís ofendido. Los peronistas estamos muy ofendidos.

El peronismo busca retomar su mística con un gran apoyo a Cristina Kirchner

Cuando uno mira la historia de los líderes que fueron condenados han elevado su estatura espiritual, vuelvo a consultar: ¿creés que esto encienda a una militancia que une, detrás de una candidatura de Cristina?

No sé si van a lograr convencerla a ser candidata. Esto no va a terminar con una movilización porque el ataque sigue abierto. El antiperonismo nos cohesiona porque nos sentimos violentados, desde persecuciones, fusilamientos, exilios, de todo. Y seguimos en este proceso, no sólo son sus banderas sino esas ganas de aniquilarnos, en lugar de discutir las ideas. La oposición, en algunas movilizaciones, llevan una guillotina, y eso me revuelve todo. Nosotros, a diferencia de ellos, no vamos a protestar a la casa de Macri. ¿Hay lawfare para Pepín pero no para Cristina?

Hablando de Alberto Fernández, vos fuiste critica con su gestión, aduciendo que le hacia falta más determinación. ¿Las manifestaciones que tuvo esta semana te parecen decisionistas o más bien tibias?

La diferencia entre Alberto y Cristina es que, para él, cree que los modos son importantes. Y hay que pelearle al poder, y él mismo no discute en buenos términos. Te toca esto: administrar los intereses del país y la política dirime eso. Pero lo tiene que hacer con fuerza. Alberto se cansó de que lo maltrataran. No es un tema estético. La fuerza del peronismo es la masividad del pueblo, en cambio, la del poder es con dinero, armas, con herramientas legales para simular un juicio. El poder ataca al pueblo peronista que reacciona.

AO PAR