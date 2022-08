Graciela Fernández Meijide reflotó sus históricas diferencias con el kirchnerismo en ocasión de una entrevista realizada por la revista cultural española Jot Down, donde cuestionó la presunta nula participación de los militantes peronistas "en las instancias de la verdad y la justicia".

Para intensificar la polémica, la presidenta del Club Político Argentino (CPA) deslizó que "Kirchner se llevaba muy bien con los militares de Santa Cruz”.

La enérgica reacción de Meijide hacia el kirchnerismo se presentó cuando fue consultada por la reedición del informe “Nunca Más”, el libro de la memoria cuyo prólogo fue reelaborado en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

Graciela Fernández Meijide

“Son unos miserables. Qué querés que te diga, son unos miserables. El no haber participado para nada en todo lo que fueron las instancias de la verdad y la justicia, tanto en la CONADEP como después en el juicio, todo eso en que los peronistas no tuvieron nada que ver, por lo menos los peronistas líderes, y cuando viene el kirchnerismo terminan apropiándose de un tema en el cual nunca habían tenido nada que ver, nada que ver”, explicó la titular del CPA, ofuscada con la relectura que un sector del peronismo impuso de los acontecimientos trágicos de la década del '70.

“Al contrario, Kirchner se llevaba muy bien con los militares en Santa Cruz, muy bien… de hecho tenía el voto de la familia militar, lo que le permitió ser gobernador. Después de eso quisieron ponerle su impronta a algo en lo cual nunca habían estado. Y hay algo más, el informe Nunca Más no es literatura, es durísimo de leer, yo no sé cuánta gente lo leyó, todo el mundo lo tiene”, advirtió.

Graciela Fernández Meijide: "Hay un uso de la Memoria por parte del kirchnerismo"

Diferencias con las Madres

En el transcurso de la entrevista, Meijide también le pasó factura a las Madres de Plaza de Mayo por su negativa a incorporarse a la CONADEP. "Resentidas" fue el calificativo utilizado por la ex líder de la Alianza.

“Eso también produjo, creo yo, la ruptura de Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini quedó en una posición de que todo lo que fuera oficial no servía, lo de ellas era casi un voluntarismo puro, casi de hacer justicia por su propia mano. Hasta llegaron a hablar de tribunales populares, una situación muy fantasiosa, ¿no? Les costó mucho —y no pudieron— ingresar en la institucionalidad. Creo que porque se quedaron en una etapa, que es la del resentimiento. Muy resentidas, con mucho odio dentro. Lo dicen en sus propias declaraciones y en su lenguaje”, manifestó.

Tras analizar en detalle la figura de Hebe de Bonafini, Fernández Meijide reprobó asimismo su postura hacia los sobrevivientes de la última dictadura y señaló que se comportó del mismo modo con los presos políticos. “‘Por algo habrá sido, por algo te salvaste’ (decía). Y eso era una barbaridad. Yo una vez le dije a ella: ‘Si tus hijos hubieran hablado bajo la tortura y hubieran cantado y hubieran sido liberados, ¿Qué habrías hecho vos?”, graficó.

Graciela Fernández Meijide

Graciela Fernández Meijide tiene un hijo desaparecido, Pablo, a quien detuvo un grupo de hombres armados el 23 de octubre de 1976. Desde entonces la dirigente buscó incansablemente respuestas a la desaparición y terminó integrando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) luego de abordar la búsqueda de su hijo Pablo con las Madres de Plaza de Mayo.

“Yo empecé con las Madres y fui mucho tiempo a dar vueltas. Pero eso era los jueves a las tres de la tarde, dábamos unas vueltas y después, te encontrabas en una casa, ibas a otra… pero no había un local. Un grupo se reunía en una casa, otro grupo en una iglesia que les prestaba un lugar, pero eso no permitía ni siquiera acumular documentos y organizarlos. Es lo que yo llamo organizaciones testimoniales. Porque cuando he escrito, técnicamente, dividí lo que eran las organizaciones institucionales de las testimoniales. Institucional era la Asamblea Permanente, tenía personería jurídica, etcétera etcétera, estaba conformada en su mayoría por gente que no tenía familiares presos ni desaparecidos y venía trabajando desde antes, desde la época de la Triple A. Lo mismo pasaba con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que era un brazo del Partido Comunista y venía trabajando cada vez que había algún golpe y había detenidos políticos. La Liga era de las que más experiencia tenía”, detalló Meijide.

