Fernández Meijide:“El conflicto interno de los que nos están gobernando hizo que se filtrara la foto”

Graciela Fernández Meijide, presidenta del Club Político Argentino (CPA), habló este viernes sobre la polémica desatada a partir de las fotos de la reunión en Olivos en plena cuarentena estricta, y consideró que Alberto Fernández “debería salir a pedir disculpas”. “Se creen impunes porque tienen el poder", aseveró.

“Lo que más indigna es que lo que se dice no es lo que se hace. (El presidente) debería salir a pedir disculpas. Pedir disculpas no te mata, pero no pedirlas hace que uno intensifique la sensación de que no le importa la cosa pública”, expresó Fernández Meijide en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN, por CNN Radio, mientras que sostuvo que desde el gobierno “se creen impunes porque tienen el poder”.

En esa línea, calificó de “terrible” que a un mandatario “no le importe la cosa pública, que es el interés de todos los habitantes, así le hayan dado el voto o no".

Preocupada, la presidenta del CPA se preguntó: “¿Por qué aparece la foto? Una cosa es el listado que era lo que apareció primero y coincidían las fechas y otra cosa es la imagen confirmando lo que uno sospechaba. ¿Quién dejó que la foto saliera?”.

Al respecto, analizó que hay que “darse cuenta de lo frágiles que son las paredes, porque no te tapan”. Y explicó: “Basta con que alguien se haya enojado o descuidado, o intencionalmente por una interna y publique una foto como esa, para que todo tu poder entre a crujir”.

Sobre este punto, Fernández Meijide expresó que realmente, lo que hizo que se filtrara la foto fue “el conflicto interno de los que nos están gobernando”. “Eso es lo que me preocupa. Eso nos debilita enormemente”, lamentó.

El Gobierno busca minimizar el impacto de la foto del escándalo

“La explicación del jefe de Gabinete fue para convencer a tontos”

En relación, a las explicaciones de Santiago Cafiero, quien este viernes dijo que “fue un descuido y un error”, la activista de derechos humanos aseguró: “Que fue un error seguro, ahora que fue un descuido no, porque nadie por descuido invita a tanta gente y compra cosas para tomar y comer''.

En tal sentido, insistió en que “no había nada descuidado ahí, estaba todo programado”, por lo que opinó que la explicación del jefe de Gabinete “fue para convencer a tontos”

Al concluir, lamentó que “hay gente muy decente que está trabajando y bien y quedan envueltos en esta situación”, en referencia a aquellos funcionarios del oficialismo que no quedaron envueltos en el escándalo.

