Berni criticó la foto en Olivos: "Es una de las diferencias que tengo con Alberto Fernández"

En medio del escándalo de las visitas a Olivos que sigue creciendo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se despegó del accionar del presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez, por las fotos que se viralizaron de los festejos de cumpleaños de Yañez en plena cuarentena.

"No son reservadas las diferencias que tengo con el Presidente, no sólo de fondo sino de formas. Tengo diferencias de visión estratégicas. Esta es una de las diferencias de formas que tengo con el Presidente", expresó el funcionario de la provincia de Buenos Aires entrevistado por Intratables que se emite por América TV.

En esa línea, continuó: "Ya dije lo que tengo que decir, hay campaña electoral, no quiero intervenir en el miedo. Ojalá sea una foto trucha y no sea lo que no corresponda. Mis diferencias son de fondo y de formas, estas son una de las diferencias de forma que tengo".

"No me parece que deba tener un análisis más profundo que el mío. No sé si le hace daño electoral, es una cuestión que tiene que ver con la credibilidad de aquel que dice una cosa y se debe cumplir. No me quiero explayar más. Déjeme tener la ilusión que esa foto está sacada de contexto", manifestó Sergio Berni.

Cuando le consultaron qué piensa la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en plena cuarentena, respondió: "Debería preguntarle a ella, no soy vocero de CFK. Los funcionarios públicos debemos expresarnos. La publicidad de los actos de gobiernos, es de los que tenemos responsabilidad de gestión".

Asimismo, afirmó: "Muchos dicen una cosa y hacen otra, parte de la honestidad intelectual es decir lo que uno piensa y pago el costo político por decir lo que digo, pero no puedo eludir la responsabilidad de funcionario público".

