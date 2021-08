Foto de Olivos | Santilli le contestó a Cafiero: "Estamos hartos de la hipocresía"

Diego Santilli reclamó que el presidente Alberto Fernández brinde explicaciones por las imágenes en las que se lo ve participando del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en épocas de restricciones por la pandemia de COVID 19.

“El presidente tiene que dar explicaciones porque es grave lo que pasó”, dijo el precandidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a Radio Mitre, Santilli rechazó las explicaciones sobre la foto difundida que había brindado el jefe de gabinete Santiago Cafiero calificando la reunión como “un error”.

Cafiero sobre la foto en Olivos: "Fue un error, no debería haber pasado"

“Los argentinos estamos hartos y cansados del doble discurso y la hipocresía”, expresó Santilli, quien renunció a su cargo de vicejefe de gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires para asumir como pre candidato.

“Los argentinos no podían despedir a sus seres queridos, no los podían ver. Los comerciantes se fundían y no podían abrir las persianas, los chicos no podían ir al colegio”, remarcó Santilli.

La oposición agrupada en Juntos adelantó que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusan de haber violado el decreto que él mismo firmó, imponiendo el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), que en la fecha que se tomó la foto – 14 de julio de 2020 – prohibía las reuniones sociales superiores a 10 participantes y exigía la utilización de barbijos y distancia de dos metros entre las personas.

Qué dice el texto que prepara Juntos para pedir el juicio político de Alberto Fernández

El oficialismo, en tanto, intenta bajar el tono de las repercusiones que desató la foto. En esa línea declaró el jefe de gabinete Santiago Cafiero, quien insistió en mirar “para adelante”. “Fue un encuentro social que no debió haber ocurrido, un error”, admitió el funcionario del gobierno nacional.

La defensa de Santiago Cafiero a Alberto Fernández

Cafiero había cuestionado a la oposición por la ola de reproches hacia el presidente, tras la confirmación de la veracidad de la foto.

“Horacio Rodríguez Larreta se fue a Brasil e incumplió la cuarentena, por eso yo veo una doble vara, pero bueno nosotros estamos enfocados en salir de la pandemia", había afirmado más temprano Cafiero en declaraciones a Radio 10.

"Reconocemos que nos equivocamos, pero sabemos que a la gente no le interesan estos temas si no saber cómo vamos a salir de la pandemia", insistió el funcionario nacional.

LC/FL