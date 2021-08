Más spots de campaña: Santilli promete "experiencia" y Manes "da el paso"

Con la campaña electoral en marcha, el precandidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli lanzó su primer spot publicitario hacia las PASO del 12 de septiembre enfocado en lo que, consideran, es su fuerte electoral: la experiencia.

“Es escuchar antes de hablar, es hacer después de escuchar, es el largo plazo, la planificación, es el orden, la continuidad de los proyectos, la seguridad, la educación, la libertad para trabajar, para crecer, es decir ‘basta’ al que te impone, al que te maltrata, te roba los sueños”. Con la voz en off de Santilli, la pieza publicitaria va repasando imágenes de momentos de trabajo del ex vicejefe de Gobierno porteño, acompañado la mayoría de las veces por el jefe comunal Horacio Rodríguez Larreta, su principal impulsor.

Como cierre, convoca a “creer que de verdad la transformación es posible” y apuesta “por sobre todas las cosas a trabajar, trabajar y trabajar, porque esa es nuestra experiencia”:

Según comentaron desde el comando de campaña de Santilli, hay un triple objetivo en el primer spot que tiene que ver con “escuchar a la gente en este momento tan complicado y delicado”, a la vez que marcar la “experiencia” y mostrarse al lado de Larreta.

Desde el inicio de la campaña, Santilli ya recorrió más de 25 distritos de la Provincia y sin dudas su asociación con Larreta creen que será beneficiosa ya que, según comentan, “es el dirigente más valorado en la provincia de Buenos Aires. “El Colo” también apostará a mostrarse con los intendentes del PRO, que tienen buena imagen en la jurisdicción.

En tanto, su contrincante en la primaria de Juntos, el radical Facundo Manes, ya lanzó el eslogan que los acompañará hacia el 12 de septiembre: #DarElPaso.

En el spot publicitario que comenzará a circular a partir de este domingo en los espacios definidos en televisión abierta por la justicia electoral, Manes aparece solo, en primer plano, y relata: “Me dijeron que no me meta en política, pero cómo no hacerlo cuando parecemos que estamos sin salida”.

El neurocientífico que decidió incursionar en política luego de varios intentos por convencerlo de parte de la UCR, sobre todo de Ernesto Sanz, explica además que “en mi vida aprendí a no rendirme nunca y a encontrar soluciones. Si nos unimos detrás de un propósito común y dejamos de lado las prácticas de siempre, podemos derrotar la pobreza, la violencia y el miedo. Es tiempo de dar el paso”, concluye.