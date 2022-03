Graciela Fernández Meijide: "Hay un uso de la Memoria por parte del kirchnerismo"

La activista por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide se refirió a las movilizaciones por el 24 de marzo, donde se lamentó que las marchas fueran convocadas por "distintos sectores" y se quejó de que actualmente "hay un uso de la Memoria por parte del kirchnerismo".

"El kirchnerismo hace un uso brutal, incluso", aseguró la ex ministra de Desarrollo Social, quien fue víctima de la última dictadura militar con el secuestro de uno de sus hijos y luego formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en diálogo con Cristina Pérez en el programa Cristina Sin Vueltas (Radio Rivadavia).

Victoria Donda y Amado Boudou, las perlitas en la marcha K por el 24 de marzo

Por otro lado, la ex funcionaria nacional sostuvo que el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, que depuso los tres poderes constitucionales, "no fue un golpe cívico-militar, sino un golpe militar".

"Se seguía con la creencia y la convicción de que cuando los políticos no podían arreglar entre sí las dificultades que tenían se llamaba a los cuarteles", señaló la ex ministra. "Acá no se llamó sólo a los militares, se llamó a una junta donde estaban las tres armas, algo llamativo", añadió.

Marchas por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia

Antes, en una entrevista que brindó a Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Fernández Meijide reprochó que “las marchas van a ser convocadas por sectores, como si la sociedad no fuera una sola y como si los derechos humanos tuvieran dueños”.

Graciela Fernández Meijide junto al ex presidente Raúl Alfonsín.

"Este es el tema de derechos humanos que no es tan difícil entender, todos se merecen juicios justos y derecho a defensa", manifestó.

Por último, al ser consultada sobre el secuestro de su hijo, la integrante de la CONADEP reveló: “Muchas veces quise morirme y muchas veces quise matar. Ingresar en la Asamblea permanente por los Derechos Humanos, me hizo mucho bien porque era un organismo que estaba hecho desde antes y tenía en su seno personas que estaban ahí porque tenían motivos éticos para estar, convicciones fuertes”, sentenció.

