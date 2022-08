Elisa Carrió denunció "espionaje" de la Policía Federal durante el macrismo y apuntó a Patricia Bullrich

La interna en Juntos por el Cambio parece agudizarse cada vez más y estar lejos del arreglo. Es que otra vez la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió salió con munición gruesa dirigida a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusó de haberla espiado.

Todo ocurrió en una entrevista que Carrió dio en el pase entre Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Ahi lanzó: "Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí refuerzo de la Federal”.

Lilita hizo el señalamiento directo: “Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme".

La acusación se da semanas después del estallido interno que generaron sus anteriores dichos en radio y TV, donde había marcado la relación entre algunos integrantes de Juntos por el Cambio y Sergio Massa, al tiempo que vinculó al diputado Cristian Ritondo con el narcotráfico.

Después de ese episodio se ganó las críticas de gran parte de la dirigencia del espacio y de la propia Bullrich, que se había despachado en redes: “Basta Carrió”.

Pero el señalamiento sobre Bullrich no terminó ahí. Es que la ex diputada dijo que tuvo que pedir “el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro -ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro- porque en realidad me estaban espiando”. En esa línea afirmó que “había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente".

El apoyo del kirchnerismo

Luego de la grave acusación que hizo Carrió, en el espacio no hubo demasiadas repercusiones a diferencia de lo que ocurrió semanas atrás cuando salieron en banda a responderle y criticarla por sus dichos. En las redes sociales ni siquiera hubo referencias al tema por parte de dirigentes de la Coalición Cívica como Maximiliano Ferraro o Juan Manuel López. Tampoco lo hubo en el PRO y el radicalismo.

El que si reaccionó no está en la oposición. Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente de Todos usó las redes sociales para solidarizarse con Carrió y ponerse a disposición.

“Como miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional me pongo a disposición de la dra. @elisacarrio y su bloque para tratar este asunto en el ámbito de la comisión”, escribió el diputado en Twitter.

Se trata de un convite para que el presunto delito sea investigado en el ámbito legislativo, donde la mencionada comisión ha trabajado temas como el presunto espionaje a familiares del ARA San Juan o el caso conocido como Gestapo Antisindical. Sin embargo, hasta el momento no hubo una respuesta de Carrió ni de su espacio.

La respuesta de Bullrich: "No me consta"

Esta mañana la presidenta del PRO fue consultada por la acusación de Carrió. En diálogo con Radio La Red dijo que no estaba al tanto de la acusación y aseguró no saber el motivo por el cual lo hizo ya que "ella tenía y tiene custodia de la Policía de la Ciudad, no de la Federal".

"La verdad no se lo que dice la señora Carrió, no me consta que haya tenido a la policía federal. Tampoco habló conmigo, lo habrá hecho con alguien de la Policía Federal o del Ministerio, pero conmigo nunca tuvo ese diálogo. Me parece que hay una confusión de policías", agregó.

Sobre el cierre de la entrevista volvió a ser consultada sobre la dirigente de la Coalición Cívica y su rol dentro del espacio opositor. Si bien valoró que "Carrió es un aporte a la coalición", marcó la necesidad "de tener mecanismos de convivencia que estén claros y sean transparentes sobre cómo se plantean las opiniones respecto a otros miembros".

Se agrava la interna

Como se mencionó antes, las declaraciones de la dirigente llegaron a sumar más tensión a una feroz crisis interna que vive la coalición opositora. Los intentos para unirse y cerrar el problema parecen no dar frutos hasta el momento y Carrió aparece como una especie de "cabo suelto" de gran peso político dentro del espacio.

La última reunión de la mesa nacional de JxC.

En ese contexto, en los últimos días se hizo una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y Carrió no estuvo, aunque si su representación a través de López y Ferraro.

Mientras tanto hay quienes buscan tensar aún más la situación y quienes lamentan por lo bajo que no se usen las herramientas institucionales para limar las asperezas. En ese panorama Carrió insiste con sus declaraciones altisonantes y apunta contra los popes del espacio.

"El año que viene, Juntos por el Cambio tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios", afirmó Carrió días atrás enojada con un sector interno que, para ella, imagina "un neo PJ con Sergio Massa". A diferencia de esa vez, la nueva acusación que hizo no parece haber generado reacciones en Juntos por el Cambio, al menos al cierre de este artículo.

