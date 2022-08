Elisa Carrió aseguró que Alberto Fernández "hizo una denuncia mafiosa"

Anoche Alberto Fernández lanzó una fuerte frase: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”. Palabras que generaron reacciones de todo tipo. Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, no demoró en salir a decir que el Presidente no sólo "miente" sino que "hace una denuncia mafiosa".

La declaración de Alberto sucedió en el programa "A dos voces" de TN y apuntó directo contra el fiscar de la Causa Vialidad. “Tenemos que prevenir que suceda algo grave, esto es una amenaza a los jueces, se amenaza con los hijos”, remarcó Carrió en Mitre.

En desarrollo...