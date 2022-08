El presidente, Alberto Fernández, aclaró su dichos sobre Alberto Nisman y el fiscal Diego Luciani y aclaró: "El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del gobierno. Mientras sea Presidente ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad". Por otro lado, volvió a expresar su apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual", insistió el Presidente en diálogo con El Destape Radio.

"Hasta el momento en la causa de Nisman solo hay una persona procesada que fue la que le dio el arma, pero no está acusado de homicidio", indicó. "Ya pasaron siete años y hasta acá la Justicia no ha dicho otra cosa", recalcó.

"Luciani tiene que estar tranquilo porque él sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado de parte del Gobierno Nacional, nunca nadie lo fue a visitar a mi nombre, ningún espía lo fue a visitar, con lo cual no debería tener ningún temor", subrayó.

Sobre le tratamiento judicial de las causa que implican a la vicepresidenta señaló: "Hay una lógica de disciplinamiento desde los poderes fácticos hacia algunos sectores de la política". Puntualmente, sobre la llamada Causa Vialidad, manifestó: "Incorporaron pruebas de otros juicios porque en esta causa las pruebas son insuficientes. Es inadmisible condenar a alguien por un hecho por el que antes no fue indagada. Cristina pidió ampliar su defensa y se lo negaron".

"Argentina tiene un sistema judicial al servicio de los poderes fácticos. También hay jueces muy probos. La Justicia se parece muy poco a la Justicia. No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina", subrayó.

"Les reclamo a todos que hagan justicia"

"No nos une el ánimo de lograr impunidad, como dice la oposición, nos une el ánimo de lograr justicia", afirmó Alberto Fernández y pidió: "Les reclamo a todos que hagan justicia".

“Pusieron a Cristina como jefa de una asociación ilícita porque ‘no podía no saber’ lo que ocurría debajo de ella y ¿cuán debajo era lo que ocurría? bueno había como quince escalones hasta llegar a lo de Santa Cruz”, explicó en relación a la causa contra la vicepresidenta. "Luciani le atribuyó delitos dolosos, eso quiere decir que la persona quiere cometer esos delitos, pero el dolo en un delito hay que probarlo, esa es la tarea del fiscal, pero dice 'no podía no saber', eso quiere decir que no lo ha probado, que lo intuye", explicó.

Noticia en desarrollo...