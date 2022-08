Esto decía Alberto Fernández sobre la muerte de Nisman hace 7 años

La declaración del presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Alberto Nisman y su colega Diego Luciani generó un fuerte ruido, lo que hizo recordar su cambio de postura sobre la muerte del fiscal federal en 2015.

"Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", expresó Fernández que fue entrevistado este miércoles 24 de agosto por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el programa A Dos Voces que se emite por TN.

Esto provocó fuertes cuestionamientos de la oposición que ya denunció al mandatario nacional por "instigación al suicidio y amenaza de asesinato" al fiscal Diego Luciani.

Sin embargo, su declaración también hizo recordar el drástico cambio de postura de Alberto Fernández luego de llegar a la Presidencia de la mano de Cristina Kirchner.

Alberto Fernández: "La única perjudicada con la muerte de Nisman fue Cristina"

El cambio de postura de Alberto Fernández sobre Nisman

Es que en 2015, tres meses después de la muerte del fiscal, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner dio una entrevista con el periodista Carlos Kalman para i24news, donde afirmó: "Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Absolutamente nadie. La primera que cree que no se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner".

"Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que lo habían matado, primero dijo que fue un suicidio pero al día siguiente dijo que no tenía ninguna duda que lo habían matado". dijo en aquel entonces.

"Y dijo algo más grave, que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado. No es una responsabilidad de los ciudadanos. Ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando dice guerra de servicios de inteligencia", concluyó.

Sus dudas siguieron varios años más ya que en 2017, entrevistado para el documental "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía" producido por Netflix, agregó: "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado".

El cambio de postura de Fernández llegó cuando recompuso su relación con Cristina Kirchner, quien lo ungió como su candidato a presidente para que el peronismo vuelva al gobierno.

ED