Alberto Fernández: "La única perjudicada con la muerte de Nisman fue Cristina"

El presidente Alberto Fernández reavivó este jueves 2 de enero la polémica en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015. El jefe de Estado descartó que haya cambiado de postura sobre el caso luego de que el documental de Netflix estrenado este miércoles rescatara un archivo en el que plantea sus dudas respecto de la hipótesis del suicidio. Además, sostuvo que el caso "perjudicó" a Cristina Fernández de Kirchner y volvió a poner en duda la pericia realizada años después por Gendarmería.

"Sobre ese tema he dicho toda la vida lo mismo. Yo lo conocí a Nisman, lo vi pocos días antes de su muerte. Me fui de vacaciones el viernes, el jueves hablé con él, y el día sábado a la noche (o domingo a la madrugada) ocurrió lo que ocurrió. Lo digo en este documental y lo he dicho siempre: viendo su conducta, era un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Eso no lo sé, me permito dudar", planteó Fernández al ser entrevistado por Mañana Sylvestre, ciclo que conduce Marcelo Sylvestre en Radio 10.

"En el caso Nisman, uno debe aplicar las reglas de la novela policial inglesa. La pregunta que uno debe hacerse es: busca quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Y la única perjudicada con el crimen era Cristina", expresó el mandatario. Luego agregó que en el documental (Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía del periodista inglés Justin Webster) remarcó que "no tenía ninguna duda del Gobierno de Cristina".

Muerte de Nisman: cómo cambió el discurso de Cristina Kirchner desde 2015

Fernández sostuvo que "desde 2017 en adelante no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron". Lo que apareció, afirmó, fue la pericia realizada por Gendarmería, a la que calificó de "absurda" porque "contradice los más elementales principios de la criminología mundial" y fue hecha "sobre un escenario montado". "Nunca vi una cosa igual, le quito toda seriedad", explicó, en línea con el discurso que mantuvo en los últimos días la flamante ministra de Seguridad Sabina Frederic.

"Piénsenlo un minuto, es como si yo reconstruyera el avión donde viajaba Gardel y hoy llegara a la conclusión de que fue un atentado, es ridículo, y nunca estuve en el avión, nunca vi nada", comparó el presidente. Y agregó: "Hace 30 años que enseño derecho penal y nunca vi una cosa parecida".

"Soy abogado, no puedo decir si es un asesinato o un homicidio cuando está en tela de juicio. Este documental es de hace tres años, y hace tres años no existían muchas de las cosas que fueron apareciendo; lo que nunca apareció fue es la prueba", dijo el exjefe de Gabinete. Luego recordó el diálogo con Nisman, que también menciona en el documental, en la que le planteó: "¿Pero vos tenés alguna prueba concreto de lo que estás diciendo? Mirá que no tiene mucho sustento jurídico".

"De eso los medios no dicen nada. He dicho lo que dije siempre, no hacía falta esperar un documental de Netflix, vayan y busquen los archivos", planteó el presidente. "Me gustaría saber qué pasó con Nisman; y si Nisman se suicidó, quisiera saber por qué se suicidó, y para eso hay llamados en las horas previas de la muerte de Nisman que no son los míos, tal vez podrían investigar eso", concluyó.

FF