Netflix estrenará un documental sobre Nisman con testimonios de Stiuso, Fein, Parrilli y Arroyo Salgado

Apenas comience el 2020, Netflix lanzará la serie documental "El fiscal, la presidenta y el espía", que retratará el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Serán seis capítulos de una hora cada uno e incluirá los testimonios de los protagonistas como el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Horacio Stiuso, su ex director Oscar Parrilli, la exfiscal que investigó la muerte Viviana Fein, la ex esposa de Nisman Sandra Arroyo Salgado y un espía y amigo del fiscal fallecido, Carlos "Moro" Rodríguez, entre otras voces.

Se trata de un trabajo del director documentalista Justin Webster, quien aseguró que fue "el trabajo más complicado de mi vida" que le llevó casi cuatro años y recopila más de mil horas de archivos y grabaciones. El trabajo fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián y se enfoca en resolver el enigmático que dividió las aguas en el país: ¿fue un suicidio o un asesinato?

En diálogo con PERFIL, Oscar Parrilli confirmó que fue entrevistado aunque no quiso responder sobre las impresiones o expectativas que le había generado dicha entrevista: "Hasta no verlo, no quiero opinar, porque ya han mentido mucho, incluido ustedes, los periodistas", dijo, y confirmó que "cuando salga lo voy a ver, aunque no creo que el mismo 1 de enero porque voy a estar con mi familia".

Parrilli sostiene la misma teoría que la ex fiscal Viviana Fein, que investigó la causa de muerte hasta 2016: que fue un suicidio. "No hubo ninguna prueba certera, precisa y contundente de que fuera un homicidio", dijo la exfuncionaria judicial.

Dentro de esa hipótesis, Parrilli también agregó en sus declaraciones judiciales en 2017 que fue el propio Horacio Stiuso, ex agente de la ex SIDE, quien trabajó junto a Nisman en la causa que presentó días antes de morir, acusando a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno de encubrir a iraníes sospechados de ser autores del atentado a la AMIA en 1994, cuya investigación estaba a cargo de Nisman. "Es una causa armada para desprestigiar a la ex Presidenta", dijo en aquel entonces, y desmintió las acusaciones en su contra.

A fines de febrero del 2016, Stiuso declaró durante varias horas y hasta la madrugada del 28, y sostuvo que al fiscal especial de la unidad AMIA "lo mataron" y relacionó el supuesto crimen con la labor del funcionario judicial en las pesquisas por la voladura de la mutual judía. Ante la jueza de Instrucción Fabiana Palmaghini, también acusó al entonces gobierno de Cristina de haber presuntamente obstaculizado el esclarecimiento del atentado.

Sin embargo, días después, su abogado Santiago Blanco Bermúdez, aclaró que "Stiuso no tiene pruebas directas, que yo sepa. Es decir, no tiene un testimonio de alguien que intervino (en la muerte). Lo que tiene es una interpretación de hechos precedentes y motivos que pudieron llevar a que a Nisman lo hayan matado y el por qué. No presencié el testimonio y no la conozco en profundidad".

Para la familia del fiscal fallecido, incluyendo a la jueza federal y madre de sus hijas Sandra Arroyo Salgado, también se trató de un homicidio lo acontecido en la noche del 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, cuando encontraron sin vida a Nisman.

Otro de los testimonios clave en el documental fue el de Carlos "Moro" Rodríguez, un ex espía que trabajó para la inteligencia argentina durante casi 30 años y era amigo de Nisman luego de trabajar muchos años con él, hasta que se fuera a vivir a España. Para él, así como lo declaró, se trató de un homicidio, aunque no comandado por la expresidenta Cristina Kirchner, según dijo hace días al portal A24.

En primera instancia, las pericias judiciales habían indicado que se trató de un suicidio, no obstante, la Gendarmería, años después y ya bajo otro gobierno (Mauricio Macri), volvió a peritar el cuerpo del fiscal y aportó una nueva hipótesis de que había sido asesinado.

J.D. / C. P.