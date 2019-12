La ministra de Seguridad responsabilizó a Gendarmería por la muerte de Santiago Maldonado

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic cuestionó el rol de la Gendarmería Nacional en el caso de la muerte de Santiago Maldonado. Además calificó al operativo a cargo de esa fuerza de seguridad como algo "pésimamente realizado".

Consultada por la periodista María O’ Donnell para su programa radial emitido por radio Metro sobre si cree que el operativo de Gendarmería tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado, la funcionaria no dudó en responder de modo afirmativo. "Sí, fue un operativo pésimamente realizado. Las decisiones que se tomaron fueron totalmente desacertadas y por fuera de los protocolos, y eso lo sabe Gendarmería", aseguró la titular de la cartera de Seguridad durante el reportaje radial este martes 24 de diciembre

"El jefe del escuadrón se fue al baño (en el momento del operativo), quedó el segundo y no esperó al primero. Tampoco se esperó al móvil 4 de La Pampa, que es el que estaba preparado para intervenir en este tipo de episodios", completó.

La ministra evitó opinar sobre el rol de la fuerza de seguridad en el operativo realizado en agosto de 2017 en la Ruta Nacional 40 a la altura de la localidad chubutense de Esquel ya que, argumentó, eso es una atribución del Poder Judicial. "Desaparición (forzada) aparentemente no hubo por las pericias que se hicieron y lo que sabemos del proceso judicial. Ahora está la caratula en abandono de persona. Podían haber creído que esa persona podía cruzar tranquila, o no atender la situación de una persona que no solo estaba huyendo, sino estaba siendo víctima de un accidente. Pero no me corresponde a mí decirlo", sentenció.

En ese marco, Frederic manifestó que el Ministerio a su cargo va a colaborar con la investigación y que hará una revisión de las responsabilidades en toda la "cadena de mando" que participó del operativo que culminó con la muerte de Maldonado y también con la del joven de 22 años Rafael Nahuel, quien falleció en noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"Vamos a aportar toda la información que la Justicia pida y una revisión disciplinaria, para generar un informe de las lecciones aprendidas sobre lo que se hace y lo que no se debe hacer, porque no es la primera que ocurre. Estos tipos de episodios no suelen tener consecuencias disciplinarias ni operativas, y tienen que ser una fuente de aprendizaje hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad", concluyó.

F.D.S./F.F.