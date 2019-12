Críticas a Bullrich y elogios a Gendarmería: cómo piensa Sabina Frederic, la ministra de Seguridad

La futura ministra de Seguridad, Sabina Frederic, tiene un fuerte perfil académico. Antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, desde hace años se dedica a escribir y analizar las fuerzas de seguridad, particularmente a la Gendarmería. Su nombre desplazó de las preferencias al de Diego Gorgal, hombre de Sergio Massa que parecía número puesto para el cargo.

Durante la presentación de sus futuros ministros, Alberto Fernández señaló que Frederic tiene una visión muy parecida a la de él. "Creo que la seguridad se resuelve con igualdad y no a los palos ni metiendo balas, pero hay que dar respuesta los que cometen un crimen. Y para eso he recurrido a ella. Ha trabajado en Defensa como subsecretaria de Formación. Es una antropóloga con un desarrollo académico muy importante en la Universidad de Quilmes y con quien tengo el mismo pensamiento en la materia. Vamos a trabajar del primer día preservando los derechos de todos sin necesidad de autorizar que alguien dispare por la espalda a otro".

Hace algunos meses, puntualmente cuando la ministra Patricia Bullrich anunció la creación de un Servicio Cívico Voluntario, Frederic fue convocada por el programa radial Tarde Para Nada, para dialogar al respecto. En conversación con María O'Donell, advirtió: "Hay cosas que no sorprenden de Bullrich, porque cada tres meses lanza alguna resolución o algún protocolo que nos pone a todos en alerta o nos hace discutir sobre estos temas que nos tiran para el punitivismo". Y añadió: "Hay un problema social grande y el Estado con esta medida lo que hace es demostrar su fracaso".

"La Argentina tiene un promedio de 500 policías por habitante. Una barbaridad. Naciones Unidas recomienda 250 policías por habitante. Tenemos ya los policías que necesitamos, no es necesario incorporar más cantidad. Lo que hay que hacer es capacitarlos, conducirlos y supervisarlos -no solo controlarlos-, acompañarlos, especializarlos. Es imposible tener una policía decente si no la tratás bien".

En esa misma entrevista, la ministra se refirió a la Gendarmería nacional: "Es la fuerza con mayor legitimidad. Ellos tienen una forma de pensarse a sí mismos que pone los valores en el centro: el respeto, las preservación de las jerarquías, el cuidado interno (el superior tiene que cuidar a su subalterno). Y la relación con la comunidad es de un trato amable. Porque hay una idea de que ellos tienen la capacidad de disciplinar, explicar. Una cosa más pedagógica", destacó.

"La Gendarmería que tiene hoy este Gobierno la inventó el kirchnerismo. No existía antes. Entre 2002 y 2012 la Gendarmería pasa de 17 mil efectivos a 37 mil. Es la fuerza que más creció y es la fuerza de apoyo del Estado federal", añadió la futura funcionaria.

Por otra parte, en aquella oportunidad fue muy dura con el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "Aquello afectó la imagen de Gendarmería. Y tener una fuerza de seguridad armada en que la gente armada es muy importante y bueno. La manera en que se trató el caso Maldonado, la manera en que salió la ministra a hacer una defensa muy acérrima, sin tomar ninguna medida de apartamiento de quienes lo hicieron ni revisar el operativo fue terrible. Y el operativo fue un desastre".

Para explicar las fallas del operativo, Fredecir indicó que los que lo llevaron a cabo fueron los miembros de un destacamento y no de la unidad específica antidisturbios con la que cuenta la fuerza.

Asimismo, cuando le consultaron acerca del rol de Gendarmería en villas, contestó: "La policía nunca hizo lo que la Gendarmería hace desde 2011, es decir, nunca patrulló la villa. Y eso le hizo ganar mucha confianza en los barrios a Gendarmería. Por ejemplo, en Fuerte Apache, la gente no quiere que se vaya".

En ese sentido, diferenció a esta fuerza de la Prefectura, la cual señaló que sí tiene denuncias por gatillo fácil y torturas. Además, explicó que tanto el kirchnerismo como el macrismo se recostaron en Gendarmería porque la Policía Federal estaba partida, debido a el traspaso de parte de sus hombres a la Policía de la Ciudad.

En otro diálogo radial, en este caso con AM 750, criticó las pistolas taser, compradas por el Gobierno de la Ciudad: "Las condiciones en que las taser pueden provocar la muerte. La policía no las puede evaluar porque muchas veces tienen que ver con la vulnerabilidad física de las personas a las que se les aplica, gente como problemas cardiovasculares", puntualizó.

