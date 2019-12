Alberto reivindicó a Carlos Zannini: "Por los 107 días que estuviste detenido injustamente"

El presidente electo Alberto Fernández presentó este viernes por la tarde a su Gabinete y en ese marco nombró al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, como Procurador del Tesoro de la Nación.

Al referirse a Zannini, el futuro mandatario aseguró que "nadie lo impuso" ante los rumores de que se trataba de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Rumores para nada descabellados, siendo que el "Chino" fue un fiel colaborador de la expresidenta durante sus dos períodos.

A su vez, Fernández reivindicó al ex funcionario al decir que "espero que de este modo sientas que te estamos reinvindicando por los 107 días que estuviste detenido injustamente".

Uno por uno, quiénes son los integrantes del Gabinete de Alberto Fernández

"Me han inventado un delito que no he cometido. No se olviden: yo soy un inocente que fue preso", fue una de sus primeras frases que dijo Zannini cuando recuperó la libertad en marzo del año pasado.

El ex funcionario de CFK fue acusado de encubrir y dotar de impunidad a ciudadanos iraníes señalados por el atentado contra la AMIA en 1994, y estuvo detenido desde diciembre de 2017. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 concedió finalmente su excarcelación y ordenó su "inmediata libertad" el 24 de marzo.

El próximo jefe de Estado anunció en Puerto Madero a su equipo de Gobierno, a cuatro días de asumir. El ganador de las últimas elecciones estuvo toda la jornada del jueves en sus oficinas, donde mantuvo una decena de reuniones con dirigentes de su espacio y futuros ministros.

Allí anunció a 21 ministros, siendo la mayor cantidad de carteras desde el regreso a la democracia.

J.D. / MC