Sabina Frederic: "Yo tampoco tiraría a ningún gendarme por la ventana”

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, adelantó cuáles son sus planes para la cartera que hasta hoy lideró Patricia Bullrich. La funcionaria de Alberto Fernández habló ayer 10 de diciembre con los periodistas acreditados en la Casa Rosada para la ceremonia de asunción del flamante presidente y deslizó algunas críticas a la administración de Cambiemos.

Frederic fue consultada por la relación que va a mantener el Gobierno con las fuerzas de seguridad en la gestión de Fernández y cuál es su opinión con respecto a los elogios que recibió Bullrich por su defensa de la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. "Lo que hay que hacer ahí es un trabajo pedagógico y de diálogo con las fuerzas de seguridad para entender que, en principio, en términos abstractos, estoy de acuerdo con la frase. Yo tampoco tiraría a ningún gendarme por la ventana. No corresponde en absoluto", manifestó la antropóloga social. Se refirió así a las expresiones de su antecesora, que siempre defendió el accionar de la fuerza de seguridad durante la investigación del caso Santiago Maldonado en 2017.

"Lo que hay son procedimientos administrativos y disciplinarios que hay que seguir, desarrollar, sostener y perfeccionar inclusive", amplió la ministra, que sin embargo no se privó de cuestionar la gestión de Bullrich al frente de la cartera: "Nosotros vamos a trabajar en ese sentido respetando también el trabajo de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, atendiendo a las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad efectivamente. Creo que este Gobierno no ha sido suficientemente efectivo en ese sentido", anticipó.

En cuanto a cuál será la doctrina a seguir en las fuerzas de seguridad, Frederic sostuvo: "No le calificaría (de mano) fácil ni de dura, una política de seguridad con justicia. Con el principio de justicia y no de discresionalidad, para mí eso es clave. No es la policía la que imparte justicia, sino que son los procedimientos judiciales que se interponen entre la actuación de la justicia y la sentencia".

La investigadora del CONICET, que ejerció entre 2009 y 2011 el cargo de subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa bajo la gestión de Nilda Garré, también se refirió a sus dichos a Ámbito Financiero sobre la decisión de calificar a Hezbollah como un grupo terrorista de que "fue una exigencia de Estados Unidos". "El terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro", declaró en noviembre.

"La frase sobre Hezbollah fue sacada de contexto. El principio es el de de protección de la ciudadanía argentina y la comunidad judía es parte integral de la sociedad y hay que protegerla tanto como al resto", consignó. Esta tarde, Frederic jurará como ministra de Seguridad junto al resto del gabinete albertista.

