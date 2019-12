Sergio Maldonado denunció un "mensaje mafioso" en el regalo de Gendarmería a Patricia Bullrich

A pocos días de dejar su cargo en el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich recibió un reconocimiento de Gendarmería con un sable de regalo con la frase "no voy a cometer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana", en referencia al día en que defendió a la fuerza ante la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado. Al respecto, su hermano Sergio calificó al obsequio como "un mensaje mafioso".

En el evento realizado este martes 3 de diciembre, uno de los líderes de la fuerza de seguridad le expresó a la ministra: "Agradecerle desde el fondo de nuestra alma a las personas que han respetado la institución. Señora ministra, en nombre de todos los gendarmes de esta institución que cumple con su deber queremos hacerle llegar a usted este presente que nos debe leer usted lo que dice, por favor".

La funcionaria difundió el video en su cuenta de Instagram y mostró el sable que le regaló Gendarmería el cual tenía grabada una frase: "Doctora Patricia Bullrich. No voy a cometer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana". Fueron las palabras que había manifestado Bullrich al defender a los uniformados, que eran acusados de haber estado involucrados en el hecho ocurrido en Chubut en agosto de 2017.

En diálogo con Futurock, Sergio Maldonado lamentó el presente que le hizo la fuerza de Seguridad porque pareciera, según consideró, "un mensaje mafioso" al estilo: "'Ahora que te vas, acordate de esto, porque alguien tiene que pagar el costo de esto'.

"Me costó saber si era verdad. No podía ser. La realidad supera a la ficción. En el momento me costó... el grado de impunidad y sarcasmo con que se manejan. Sobre todo desde un lugar institucional en que tienen que tener cierto cuidado. No pueden decir y hacer las cosas que hacen tan libremente", añadió.

Por otro lado, Maldonado deseó que haya cambios en la política de seguridad durante el Gobierno de Alberto Fernández: "Va a haber que hacer un trabajo muy grande y de fondo para ver cómo se revierte". "La autopsia no puede determinar nada. No se hizo la investigación, una reconstrucción. Está todo en la causa, sólo hay que ampliarlo", relató sobre la causa que investiga la muerte de su hermano.

