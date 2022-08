"Mensaje mafioso": el repudio opositor a los dichos de Alberto sobre Nisman y Luciani

Las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández en el canal Todo Noticias (TN) al comparar al fiscal Alberto Nisman con su colega Diego Luciani generó el repudio opositor que ya diagrama una denuncia contra el mandatario nacional.

"Alberto Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga algo parecido", fue la frase que provocó el enojo de la oposición en las redes sociales.

La Coalición Cívica va a denunciar a Alberto Fernández

En ese marco, el diputado Maximiliano Ferraro anunció que la Coalición Cívica denunciará al presidente por "instigación al suicidio y amenaza de asesinato" al fiscal Diego Luciani.

"Mañana desde la Coalición Cívica vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2", dijo.

Tras las palabras del jefe de Estado, varios miembros de la oposición alzaron la voz en Twitter y lo criticaron.

Un juez cercano al kirchnerismo comparó a Luciani con Nisman: "Que le pongan un psicólogo para que no se suicide"

Una de ellas fue la presidenta nacional del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien publicó: "¡NOOO! No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?".

A su turno, el legislador de la UCR, Mario Negri, comentó: "El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable".

"Lo hago responsable por la vida del fiscal"

"Usted no solo degrada la palabra, ofende la investidura presidencial. Lo hago responsable por la vida del fiscal", dijo el diputado del PRO, Waldo Wolff. Mientras que su par Fernando Iglesias señaló: "La locura es total. Con estos tipos hay que cerrar la grieta? Avisen, che. Porque prefiero irme a vivir a Madagascar".

Mientras que el senador nacional Martín Lousteau dijo: "Alberto Fernández no entiende el peso de la palabra presidencial. Sus disparates son cada vez más graves y violentos".

"Absténgase de seguir diciendo imbecilidades"

A su vez, el diputado nacional de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, señaló: "Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, @alferdez, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades".

En tanto, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que "son una locura los dichos del presidente Fernández", remarcó que el jefe de Estado "tiene que ser el principal garante de la seguridad del fiscal Luciani y hace una amenaza por TV", al tiempo que añadió: "Total repudio a sus palabras".

Por último, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli consideró que "lo que está diciendo el Presidente es gravísimo". "La impunidad del kirchnerismo no tiene límites", completó en su cuenta de Twitter el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad.

Alberto Fernández en TN. FOTO: Télam

Asimismo, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert, lanzó: "Que pobre tipo es el Presidente. Vergüenza".

Por su lado, Javier Milei manifestó: "No sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso".

"Aparte de mentir ¿estás amenazando al fiscal?", subrayó el senador Alfredo Cornejo quien además compartió un comunicado del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio que repudió "las declaraciones amenazantes e injuriantes de Alberto Fernández".

"Ni las disculpas públicas podrán reparar la gravedad de las afirmaciones que hiciera en el canal de noticias TN el presidente Alberto Fernández. Sus palabras resultan amenazantes, provocadores y fuera de lugar", dice el comunicado.

Luciani aseguró que tiene más de "tres toneladas de pruebas" y pidió que se investigue a Máximo Kirchner

En esa línea, agregaron: "Un Presidente debería dar el ejemplo, liderar las decisiones de un país, pero los argentinos solo contamos con un vocero adicto a su vicepresidenta y sus problemas judiciales".

"Desde el interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio repudiamos las declaraciones nefastas de Alberto Fernández y lo instamos, de una vez por todas, a ocuparse de los problemas que han generado en la vida de la totalidad de los argentinos y dejar que la justicia actúe con total libertad en las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner", concluyeron.

La Asociación de Fiscales repudió “enfáticamente” las declaraciones de Alberto Fernández

“Sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un fiscal que ha cumplido con su labor”, aseguró la organización que afirmó: “De lo expuesto, no solo se colige que posee un desconocimiento profundo que del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman; sino que también, al trazaron un paralelismo entre el mencionado y el Fiscal General Dr. Diego Luciani, sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario”.

ED