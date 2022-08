La causa Vialidad, donde se juzga a Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública, fue traducida en números por Giacobbe y Asociados, que midió parte de la opinión en el discurso social con un mal resultado para la vicepresidenta. Además, los consultados definen a Sergio Massa con un adjetivo negativo y coloquial, mientras que la imagen de Patricia Bullrich aparece como la más positiva.

El relevamiento consultó un total de 2.500 casos entre el 9 y el 12 de agosto, con un margen de error de +/- 2% y a través de dispositivos móviles en regiones del país, secciones electorales bonaerenses y comunas porteñas.

"¿A usted le gustaría que la vicepresidenta Cristina Kirchner vaya presa?", se preguntó sobre el juicio que la acusa de encabezar una organización que redireccionaba licitaciones de obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Un 67,4% contestó que si, mientras que el 20,9% sostuvo que no. El 11,1% expresó "me da lo mismo".

“Me parece interesante dividir lo que pasa en la Justicia de lo que pasa en la opinión pública. Si bien podemos coincidir que todo el proceso judicial es importante para lo institucional y hay una parte que se le anima al poder, hay que entender que la opinión pública ya juzgó. Y fue hace mucho tiempo porque Cristina Kirchner está puesta en el lugar de la corrupta para el 70% de la población desde el fin de su segundo mandato”, le dice a PERFIL el analista político Jorge Giacobbe.

Dividido por el voto

"Por un lado tenés un 20,9% que dice que no quiere que vaya presa, una tipología de kirchnerista duro que niega lo que dice la justicia. El año pasado los votó el 33%. Si al casi 21% le sumas el 11% que dice 'me da lo mismo' te da 33%. Ahí tenemos la radiografía del público kirchnerista: de los 33%, hay 11% en riesgo. Si se le quiebra ese porcentaje, va hacia un 2023 que puede ser terrible. No es lo mismo perder en 2023 con 35% que con 20%. Es un gesto de debilidad enorme", detalla el encuestador.

La semana judicial de la ex Presidenta comenzó el lunes con el noveno alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos. El martes, ante la negativa de ampliar su declaración indagatoria por parte del juez Rodrigo Giménez Uriburu, Cristina Kirchner realizó su "Derecho de Defensa" en una transmisión vía redes sociales desde el Senado. El tema continúa ocupando el centro de la agenda esta semana, incluso por encima de la crisis social y económica.

La imagen de Sergio Massa y las expectativas por su gestión

La visión negativa que recolectó Giacobbe sobre el actual Ministro de Economía alcanzó el 68,1%, sumado a un 16,7% que cree que su imagen es regular y un 13,2% que la considera positiva. “Los datos son después de que fue nombrado 'superministro' y no se han modificado”, dice Giacobbe.

Además, la palabra que más utilizaron los 2.500 consultados para definirlo fue "panqueque". "Falso", "traidor", "oportunista" y "traidor" fueron otras consideraciones. Respecto a su gestión, que lleva tres semanas, el 60,1% consideró que es negativa, un 16,1% regular y 15,5% positiva.

Los números en rojo para el titular de Hacienda que sustituyó a Silvina Batakis en el cargo continuaron ante la pregunta "¿Cómo queda el gobierno tras la incorporación de Sergio Massa como Ministro de Economía?". El 47,7% dijo que sigue igual y el 34,2% que está más debilitado. El 17,3% cree que está "más fuerte".

“Ha traído una sensación de que puede llevar el Gobierno hasta el final. No solucionar los problemas. Es como un terapista que no te saca de la terapia”, agrega el director de Giacobbe sobre Massa:

Bullrich, Milei y Macri: las mejores imágenes de los referentes políticos

En el ranking de imágenes sobre seis dirigentes del oficialismo y la oposición la titular del PRO se impuso en primer lugar con un 43,5% de imagen positiva, 32,6% de negativa y 21,1% de regular. Fue la única que concentró más anuencias que rechazos.

Para Giacobbe, la magra gestión del oficialismo mejoró las posibilidades de la oposición. “Considero que los políticos son herramientas y el público toma la que necesita. Lo que determina esto es el problema, que decide cuál agarras. A medida que Alberto y Cristina se fueron descomponiendo, crecen los más contradictorios contra ella. Macri en comparación con el primer Alberto tenía 20% de imagen positiva, pero en comparación con el de hoy tiene 35%”, manifestó a PERFIL.

En segundo puesto quedó el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, con un 32% a favor y 36,9% en contra. El 26% consideró su figura como regular.

El podio lo completó otro cambiemita, el ex presidente Mauricio Macri, que concentró en el semáforo de imágenes un 32% de positividad pero un 42,2% de rechazos. Luego viene el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: 23,5% de respaldo y un 41,8% de imagen negativa.

“La imagen que a Larreta le falta de positiva se ubica en la regular. Si vos tenés una herramienta que no te sirve para hoy, pero si para mañana, no la tiras a la basura. En este momento donde venden los halcones, el público reserva las palomas para otro momento”, dijo Giacobbe.

El quinto y sexto lugar fue para la dupla presidencial de los Fernández. La Vicepresidenta fue apoyada por el 18,4% y rechazada por el 73,8%. El Jefe de Estado concentró un 8,7% de imagen positiva y 73,9% de negativa. Un panorama complicado de cara a un 2023 cada vez más cercano.

GI/ff