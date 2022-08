Diego Lagomarsino, perito informático y una de las últimas personas que vio con vida a Alberto Nisman, se pronunció en sus redes sociales después de que su apellido se volviera tendencia tras los dichos del presidente Alberto Fernández respecto a la muerte del fiscal.

"Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", declaró el mandatario en diálogo con el programa A Dos Voces por Todo Noticias y estallaron las críticas en redes, las cuales terminaron salpicando a Lagomarsino.

En este sentido, el informático respaldó los dichos sobre la muerte del fiscal y dio a entender que no era posible asombrarse por sus declaraciones.

Se asombra que alguien diga que Nisman se suicidó. O no leyó el expediente o no analizó la pericia de GNA o le gusta que le mientan. O esa mentira le es útil. — Diego Lagomarsino (@lagrancaruso) August 25, 2022

"Se asombra que alguien diga que Nisman se suicidó. O no leyó el expediente o no analizó la pericia de GNA o le gusta que le mientan. O esa mentira le es útil", manifestó Lagomarsino.

A su vez, sostuvo que a Nisman "lo usan para hacer política" y enfatizó en la necesidad de leer el expediente.

"Qué manera de seguir usando a Nisman para hacer política. Cómo van a leer el expediente si no les interesa lo que dice? Para que lo van a leer si capitalizan esa mentira?", agregó.

Que manera se seguir usando a Nisman para hacer política. Cómo van a leer el expediente si no les interesa que dice? Para que lo van leer si capitalizan esa mentira? — Diego Lagomarsino (@lagrancaruso) August 25, 2022

Posteriormente, Lagomarsino decidió responderle directamente al periodista Nicolás Wiñazki y le dedicó un hilo de tweets en el que respalda su postura y remarca que "la justicia dijo que a Nisman lo mataron tomando en cuenta una pericia trucha".

En esta misma línea, afirmó que la pericia de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) "era tan trucha que Clarín publicó el resultado antes de que se junten a trabajar los peritos. Tan trucha que todavía, a 5 años, no declararon bajo juramento".

No habían empezado las reuniones técnicas de peritos y ya teníamos esto: pic.twitter.com/qwfXqVYRCX — Diego Lagomarsino (@lagrancaruso) August 25, 2022

"El perito que GNA pone como referente dice que se equivocaron. No lo llaman a declarar. El perito que dijo que tenía 69 y 19 partículas de GSR en las manos tampoco fue llamado a responder nuevas preguntas basado en la pericia de GNA. Todo lo que no sea por homicidio no lo quieren", continuó.

Para concluir, aseguró que "la criminalística dice que se autodisparó", recordó que la pericia mencionaba que "lo golpearon y lo drogaron cuando en la junta medica se analizó el cuerpo y no dice nada de eso", e ironizó: "A la pericia de GNA solo le falta decir que lo ahogaron".

AS./fl