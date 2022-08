Luego de que el presidente Alberto Fernández comparara la muerte del fiscal Alberto Nisman con un posible desenlace de iguales características para Diego Luciani, la Coalición Cívica (CC) denunciará al jefe de Estado "por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso".

Fernández brindó una entrevista en la noche de este miércoles y habló sobre la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta. Los fiscales la acusan de comandar un grupo que redireccionaba licitaciones en favor de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

"Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman... hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", dijo el mandatario en diálogo con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en A Dos Voces (TN).

La frase se viralizó inmediatamente y el titular de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, anunció en sus redes sociales: “Vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″.

La oposición cuestionó duramente a Alberto Fernández

Luego de la frase presidencial, la oposición formó un scrum para salir a contestarle vía redes sociales. La titular del PRO, Patricia Bullrich, se preguntó: “¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”. María Eugenia Vidal, diputada del mismo espacio, consultó en sus redes si se trataba de una amenaza.

"Mensaje mafioso": el repudio opositor a los dichos de Alberto sobre Nisman y Luciani

El congresista Ricardo López Murphy dijo que la frase fue una "total irresponsabilidad". "Nadie espera mucho de usted, Alberto Fernández, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”, le espetó por Twitter.

Desde el sector radical de Juntos por el Cambio también salieron a responderle. “El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable”, lo cuestionó Mario Negri, titular del Interbloque cambiemita en Diputados.

¡NOOO! No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos? pic.twitter.com/HmWGODDS3e — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 25, 2022

"Sus disparates son cada vez más graves y violentos”, opinó el senador Martín Lousteau, también de JxC. Luis Naidennof, que participó de la mesa chica opositora este miércoles en el Sindicato de Gastronómicos porteño, expresó: “Bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”.

El diputado Javier Milei, de Avanza Libertad, combinó la frase con críticas a la gestión: “Alberto Fernández no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso”, redactó.

