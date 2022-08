Elisa Carrió respaldó a Larreta tras la movilización por Cristina Kirchner

Las movilizaciones del fin de semana en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner también tuvieron efecto en la interna opositora. Es que después de una semana en la que la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió apuntó contra la presidenta del PRO Patricia Bullrich y tensó el clima en Juntos por el Cambio, la ex diputada ahora sumó su respaldo al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El espaldarazo llegó este lunes después de la conferencia de prensa en la que el mandatario porteño justificó la colocación de vallas en los alrededores de la casa de la vicepresidenta y en horas de la noche debió sacarlo. Mientras Bullrich dijo anoche en TN que “cuando puse vallas, no me pasaron nunca”, en clara chicana a Larreta, la líder de la Coalición Cívica prefirió apoyarlo.

Fue a través de una carta que circuló este lunes 29 de agosto en horas del mediodía. "Elisa Carrió y la Coalición Cívica respaldan el accionar del Gobierno de la Ciudad y de la Policía de la Ciudad con respecto a hechos ocurridos en la casa de la vicepresidenta", es el título del documento.

Tras enumerar a los firmantes, pidieron "evitar bajezas personales" y llamaron a la reflexión a la vicepresidenta "para que tome conciencia de que sus vecinos, en general, son gente de la tercera edad". Ello en relación a las numerosas manifestaciones de apoyo que hubo durante toda la semana pasada en la esquina de Juncal y Uruguay, pleno barrio de Recoleta.

Para la Coalición Cívica, esas manifestaciones "en calles tan pequeñas, con gente mayor de 60 y 70 años viviendo ahí, puedan causar pánico y miedo a los habitantes de un lugar muy tranquilo, como ella misma lo sabe". El enfoque sobre la situación de los adultos mayores no terminó ahí, sino que añadieron: "Solicitamos que evite violentar a esas personas mayores que son sus vecinos en este camino tan difícil".

El vallado en la casa de Cristina Kirchner, eje de la discusión en Juntos por el Cambio.

La carta que se difundió este martes lleva la firma de Carrió y otros integrantes del espacio tales como Paula Oliveto, presidenta de la CC Ciudad de Buenos Aires, los diputados nacionales por la Ciudad Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic y el bloque de diputados de la Legislatura porteña que integran Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucía Romano. Todos ellos "expresan su apoyo al Gobierno de la Ciudad y a su Policía, luego de su accionar del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner".

La interna, al rojo vivo

´La movida de Carrió se dio después de que Bullrich se mostrara crítica del operativo de la Policía de la Ciudad y, principalmente, de que no se haya respetado la colocación de las vallas alrededor del domicilio de la vicepresidenta.

Así las cosas, las manifestaciones en apoyo a Cristina Kirchner también tuvieron su efecto en el debate interno de Juntos por el Cambio, que vive un momento de fuerte tensión desde hace dos semanas cuando la líder de la Coalición Cívica salió a apuntar a dirigentes como el diputado nacional Cristian Ritondo y su par Rogelio Frigerio.

El jueves también fue Bullrich destinataria de dardos de Carrió. Es que la acusó de haberla espiado con la custodia de la Policía Federal, algo que la presidenta del PRO rechazó categóricamente.

Anoche, en tanto, Bullrich dijo en televisión que "si a vos te miden, tenes que actuar con carácter y capacidad", dando a entender que el Gobierno de la Ciudad no lo había hecho al retirar las vallas. El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, por su parte, contestó: “No entiendo por qué es funcional al kirchnerismo. No está bueno ningunear a la fuerza de seguridad que cumple órdenes y lo que hicieron fue poner el cuerpo. Hay que tener memoria: el 14 de diciembre de 2018 se paralizó una sesión porque le sacaron las vallas a la Gendarmería que conducía ella, hay que dejar las mezquindades políticas de lado y ser responsables”, agregó.