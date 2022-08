El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dialogó con Florencia Fossatti en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "una parte del pueblo decidió expresar su solidaridad y afecto hacia Cristina". Además, enfatizó el planteo para que "evitáramos la presencia de la policía para no colisionar con la gente". "Hace ocho años que van a la casa de Cristina a insultarla y a tocar la cacerola", expresó.

¿Qué piensa sobre lo sucedido en la vivienda de Cristina Kirchner?

Una parte del pueblo decidió expresar su solidaridad y afecto hacia Cristina. Se llegó hasta su casa y se expresó de la mejor forma que pudo. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad trasladó a la policía sin sentido. Los resultados no fueron buenos y quedamos en encontrarnos en el Ministerio con Juan Martín Mena, Wado de Pedro, Jorge Macri y Marcelo D'Alessandro.

Ordenamos las ideas del tema y ellos plantean que los ruidos y estas situaciones incomodan en la zona, sobre todo, a chicos con autismo y gente mayor. Si es cierto, hay que reconocerlo como tal. Pero hace ocho años que van a la casa de Cristina a insultarla y a tocar la cacerola.

Marchas por Cristina Kirchner: Rafecas y Capuchetti investigarán las denuncias del oficialismo y la oposición

¿Cuál es su evaluación del operativo y las manifestaciones?

Si han tenido vocación política respecto de los resultados para obtener una ventaja, creo que les salió mal y que no es por ese lado que se puede resolver. Nosotros planteamos de entrada que evitáramos la presencia de la policía para no colisionar con la gente, que no habría ferias ni campamentos, lo charlamos y llegamos a un acuerdo. Ellos expresaron sus quejas y nosotros las nuestras. Esto tiene más que ver con una cuestión personal de acercarse a solidarizare y expresar su afecto.

Rosario Ayerdi: "En el Frente de Todos se discute si debe ser intervenida la policía de la Ciudad"

¿Cómo hubiese actuado? ¿Qué propone para solucionarlo?

Si hay una movilización de gente común, que no tiene que ver con organizaciones, hay que encontrar el formato para trabajarlo de la mejor forma, que se corra a un costado para no perjudicar al barrio y que se puedan acercan para solidarizarse y mostrar su cariño.

JL PAR