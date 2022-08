Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, volvió a mostrar su disconformidad con la vigilia que hacen los seguidores de la exmandataria y se cruzó en plena calle con un militante kirchnerista mientras daba una nota en TN. "Encima sos de Boca", le dijo y el cruce se volvió viral.

Tras la polémica por las vallas para que los manifestantes no lleguen a la casa de la vicepresidenta en Juncal y Uruguay y los posteriores incidentes entre la Policía de la Ciudad con los militantes, la vecina de Cristina (que vive en el piso de arriba de la exmandataria) mostró su disconformidad por la situación.

Tezanos Pinto estaba dando una nota en TN donde dejaba su opinión sobre la movilización: "Dejaron todo hecho una mugre, como si nada". Luego de aclarar que "es súper válido" que se manifiesten a favor de la vicepresidenta, un militante la interrumpió.

¡Viva La Jefa! Vamos, vamos La Jefa. ¡Vamos, vamos, vamos!", dijo el hombre vestido con una campera de Boca mientras se iba. La mujer lo miró y lanzó: "Y además sos de Boca". "Sin ofender a los bosteros, ¿no? Mi papá era de Boca, pero bueno", aclaró.

Domingo tranquilo en Recoleta: Cristina Kirchner almorzó con su hija Florencia y volvió a saludar a los militantes

"Hay que coparle el barrio a estos gorilas"

Sin embargo, el hombre volvió al micrófono de TN: "Hay que coparle el barrio a estos putos, hay que copar el barrio. Vinieron acá, putearon, bardearon estos giles, los gorilas".

Pero la mujer lo interrumpió: "Hay un grado de civilización. Vos te pudiste comprar esa campera porque trabajaste, porque te rompiste el culo, pero si no hubiera un orden vos no podrías producir y no podrías laburar. Entonces no interrumpas, mostrate un poco más educado, y vamos a poder convivir todos, producir y que haya suficientes para todos".

"Bien, bien", dice el hombre, pero agrega: "Que se caguen igual estos gorilas". "Pero yo soy la que vive arriba barón, no somos todos iguales, hay gente tilinga, te lo re tomo".

Luego, el periodista comenzó a preguntarle al militante kirchnerista quien manifestó: "Agarrá una o dos personas de los edificios estos y que te expliquen de qué es la causa; saltan a decir chorra, yegua, que se vaya, y no tienen ni idea”.

Ximena de Tezanos Pinto.

Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner

Desde hace algunos años, la vecina de arriba de Cristina Kirchner colgó varias banderas contra la vicepresidenta y el actual Gobierno. Por ejemplo, en pandemia colocó un lazo negro como homenaje a los muertos por el Covid-19, luego agregó un cartel cuando el número de fallecidos llegó a 100.000. También se ha expresado por con consignas como "Justicia Independiente" y adosó la bandera de Ucrania en momentos en que se desató la guerra.

La bandera #EstamosHartos, fue colgada por primera vez en ocasión del Tractorazo del campo, marcha de la que Tezanos Pinto participó y luego descolgó la bandera.

ED