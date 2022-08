La vecina de CFK, Ximena de Tezanos Pinto, dialogó con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "ayer había menos cantidad de personas". Por otro lado, manifestó que "hay algunos que cantan canciones incoherentes" y, por último, aseveró que "jamás tuve un roce con esas personas".

Marisol Juárez (MJ): ¿Cómo viviste el día de ayer?

Se me va a hacer costumbre. Honestamente estuve todo el día fuera de mi casa, volví a las 23 hs y la verdad es que la gente ya se estaba yendo. No había mucho lío.

Me llegaron mucha preguntas de la gente, de amigos míos. Sí estaba bien, si necesitaba algo o ir a sus casas. A mi me resultaba sumamente incomprensible porque visto desde lejos todas estas manifestaciones que viene a hacer la gente, joven, sobre todo, lo vivo como cuando los chicos van a un concierto de rock que empiezan a cantar.

El lunes a la noche, que se juntó mucha gente, estuve filmando y cantaban: "Tomala vos, damela a mi, el que no salta, es de Clarín". Si les sacás los edificios piensan que es un concierto o estadio. La energía que traían es de aliento, no de agresión contra otros. La gente que viene a apoyar a Cristina te trae eso.

Me enoja mucho la mugre que dejan y los cortes que hacen, además de cuando un vecino está enojado y lo insultan, pero ayer había menos cantidad de personas. Al mediodía había, como mucho, sesenta personas.

Hay algunos que cantan canciones incoherentes. Como, por ejemplo, "Acá estamos los pibes para la liberación". ¿Liberación de qué? Si ellos están en el Gobierno. Si es la liberación de la Justicia tienen un problema muy grave. Para vivir en sociedad tenemos que entender que vamos a sacrificar nuestras libertades personales.

¿No volvió a su casa hasta las 23 horas del día lunes? ¿Estuvo en el momento de mayor concentración frente a la casa de su vecina?

Estoy estudiando y me tocó turno noche, de 18 a 23 hóras. En esos horarios que es donde se armó el lunes especialmente cuando vinieron algunos vecinos a decirle "chorra" y demás cosas, pasaron algunas personas simpatizantes de Cristina y ahí si hubo un cruce porque se les fueron al humo y la gente que se estaba manifestando no les contestó. Hubo una situación tensa el lunes a eso de las 18. Cuando volví, tuve que hacer un rodeo.

¿Cómo volvió en ese contexto que eran todos manifestantes a favor de su vecina?

Encaré por Juncal y estaba lleno de personas, además de que no había policías. Muchas veces que había simpatizantes de Cristina, y que tenían cánticos: un poco más de los 70 invitando a una acción, de tomar el poder porque el camino es este y demás. Ese tipo de cantos me pasó de tener que entrar a casa y pedir permiso para que la gente se corra muy civilizadamente.

Nunca tuve ningún problema. Está bien que no tenía la misma visibilidad que tengo ahora, por las banderas y la bola que me están dando ahora. Jamás tuve un roce con esas personas.

¿Y el lunes?

El lunes no me atreví a encarar sola. No solamente por mi, sino también por una cuestión de desestabilizar un sistema que está un poco álgido. Procedí a acercarme a la calle Arenales y me encontré con un policía a quien le dije "Necesito pasar por ahí" y me contestó que no se podía pasar. Le respondí que "Vivo ahí. Arriba de Cristina" y se empezaron a reír.

Después seguí insistiendo y pedí que me resguarden porque nos tienen que cuidar a todos. Ahí encontré a dos policías que se dispusieron. Había un cordón policial que contenía para que no se sigan expandiendo y abrieron para dejarme pasar.

Allí uno me acompañó. Le consulté si era muy imprudente lo que estaba haciendo y me dijo que si. Pese a que me dio mucha fiaca, dí toda la vuelta y ahí no hubo ningún problema.

Hay que tener paciencia, no digo tolerancia porque hay cosas que no van. Ayer dejaron mucha suciedad. Cuando los chicos volvían a la cinco de la mañana de bailar no se decía nada, por lo tanto, se puede tener esa paciencia.

