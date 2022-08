Ximena de Tezanos Pinto se convirtió en una de las protagonistas de los últimos días de protestas y vigilia en la esquina de Juncal y Uruguay en defensa de Cristina Kirchner. La vecina de arriba de la vicepresidenta atravesó una semana en la que desde su ventana vio a cientos de personas cantando y manifestándose tras el pedido de condena a 12 años de prisión que firmó el fiscal Diego Luciani en el juicio por la obra pública.

La mujer de 54 años se hizo conocida en los últimos meses cuando comenzó a colgar banderas y consignas contrarias al kirchnerismo en su ventana del sexto piso, un departamento por encima del de CFK. Tras el caos que se vivió la semana pasada, circuló una versión que indicaba que Cristina Kirchner estaba por mudarse pero frenó o postergó su decisión ante el acompañamiento de la militancia en su domicilio actual.

Esa situación fue motivo de consulta a Tezanos Pinto, que durante los últimos meses fue invitada por los medios de comunicación para contar cómo es ser vecina de la presidenta del Senado, qué ruidos se escuchan, qué se ve y demás. "Cuando se vaya va a ser raro", reconoció la mujer en una entrevista con LN+.

El domingo cerró con otra vigilia en la casa de Cristina Kirchner y la Policía amenazó con intervenir

La reacción de la mujer no fue la única, ya que dijo que si se concreta la mudanza "dejo de ser la vecina". Sin embargo, no confirmó la información: "Dicen eso, es una noticia que corre hace rato, supongo que es cierta pero no tengo ni idea".

En los últimos días la mujer reaccionó en redes sociales a las protestas y señaló que fueron tranquilas y que observa "gente que venera a una líder espiritual". También dijo que durante las manifestaciones observó "expresiones muy emotivas" pero expresó su situación de agotamiento después de cinco días de protestas.

Una de las banderas que colgó Tezanos Pinto en su departamento del sexto piso.

“Es como cuando los hijos te quieren porque sos la mamá y significas todo para ellos, hasta que tus hijos empiezan a abrir los ojos”, comparó.

El cruce entre Tezanos Pinto con un militante hincha de Boca

Tezanos Pinto estaba dando una nota el domingo temprano en TN donde dejaba su opinión sobre la movilización: "Dejaron todo hecho una mugre, como si nada". Luego de aclarar que "es súper válido" que se manifiesten a favor de la vicepresidenta, un militante la interrumpió.

¡Viva La Jefa! Vamos, vamos La Jefa. ¡Vamos, vamos, vamos!", dijo el hombre vestido con una campera de Boca mientras se iba. La mujer lo miró y lanzó: "Y además sos de Boca". "Sin ofender a los bosteros, ¿no? Mi papá era de Boca, pero bueno", aclaró.

Sin embargo, el hombre volvió al micrófono de TN: "Hay que coparle el barrio a estos putos, hay que copar el barrio. Vinieron acá, putearon, bardearon estos giles, los gorilas".

Pero la mujer lo interrumpió: "Hay un grado de civilización. Vos te pudiste comprar esa campera porque trabajaste, porque te rompiste el culo, pero si no hubiera un orden vos no podrías producir y no podrías laburar. Entonces no interrumpas, mostrate un poco más educado, y vamos a poder convivir todos, producir y que haya suficientes para todos".

Mariana Zuvic acusó a Pichetto de "ser cómplice" y de "blindar a Cristina Kirchner"

"Bien, bien", dice el hombre, pero agrega: "Que se caguen igual estos gorilas". "Pero yo soy la que vive arriba barón, no somos todos iguales, hay gente tilinga, te lo re tomo".

Luego, el periodista comenzó a preguntarle al militante kirchnerista quien manifestó: "Agarrá una o dos personas de los edificios estos y que te expliquen de qué es la causa; saltan a decir chorra, yegua, que se vaya, y no tienen ni idea”.

AS/ff