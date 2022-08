Patricia Bullrich cuestionó el operativo de vallado que se llevó adelante el sábado en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y criticó al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: "Cuando vos tomaste la decisión de mantener la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí", recriminó.

La titular del PRO se refirió a los hechos de violencia que se registraron el sábado 27 de agosto en la puerta del departamento de CFK de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Allí la Policía de la Ciudad armó un vallado que luego fue quitado por seguidores kirchneristas, que se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los efectivos. Incluso se conoció un video del diputado Máximo Kirchner en pleno cruce con los integrantes del operativo.

Pero más allá de sus críticas a la vicepresidenta, Bullrich apuntó contra Rodríguez Larreta y su titular de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. "Me parece que cuando vos ya tomaste la decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a ella y los vecinos, la tenés que mantener. Ahí el problema y lo que estamos viendo hoy, es que la calle la tiene al militancia", se quejó Bullrich este domingo en diálogo con Diego Sehinkman Solo una vuelta más por TN.

La respuesta de D'Alessandro a Bullrich

El funcionario le respondió en la misma señal, luego de sus declaraciones: "Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Como se vio durante todo el día de ayer actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes", argumentó el ministro de Seguridad porteño.

La actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas", arremetió D'Alessandro.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri fue puliendo su argumento y deslizó una crítica contra la flacidez de la fuerza policial porteña. "No estoy peleada con Larreta, pero le quiero transmitir a la sociedad que yo quiero representar un JxC que no se deje manejar o manipular por el kirchnerismo, por la prepotencia kirchnerista y sea capaz de ponerle la fuerza de la convicción adelante", expresó.

Lanata: "En la casa de Cristina no había tanto movimiento desde cuando descargaban bolsos con plata"

El ministro porteño luego denunció que el kirchnerismo "rompió el acuerdo" alcanzado en la noche del sábado entre el Gobierno porteño y el kirchnerismo para calmar los ánimos y evitar nuevas escenas de violencia.

“Incumplieron con lo acordado una vez más y hubo una nueva provocación. Durante muchos días lo que empezó con un aliento a su líder terminó en parrillas, batucadas y hasta fuegos artificiales, en un barrio en el que hay chicos con autismo y adultos mayores a los que les estaban complicando la vida”, sostuvo D'Alessandro.

Cristina Kirchner en Recoleta.

Bullrich se quejó de que a Juntos por el Cambio "le toman la calle"

Los cuestionamientos de la ex ministra de La Alianza al operativo tienen una raigambre identitaria al interior de Juntos por el Cambio: definir quiénes son los "duros", los halcones, y quienes los "blandos" o moderados, las palomas. En ese plano pidió más firmeza en la manutención del orden.

"En la seguridad vos no podés tener miedo. Si tenés ese miedo, se lo transmitís a la Policía. No sé de quién es el miedo. No creo que el jefe de la Ciudad esté directamente involucrado con un operativo, pero el hecho de que siempre la Ciudad esté con las calles tomadas...", dijo, dejándole un vuelto a D'Alessandro,

"Dicen 'a Juntos por el Cambio siempre le toman la calle, nunca va a poder gobernar porque le van a tomar la calle'. ¿Dónde nos tenemos que hacer fuertes como fuerza política alternativa? En mostrar que nosotros somos responsables de la calle y la manejamos y no nos dejamos manejar por Cristina Kirchner, por el kirchnerismo, ni por nadie", exigió.

La Ciudad afirmó que "los manifestantes eran funcionarios y barra bravas" y le respondió a Patricia Bullrich

Además, develó la charla que tuvo con Rodríguez Larreta sobre asistir a la conferencia de prensa que dio el sábado luego de que se conocieran los incidentes. "Le dije 'voy si hablo', si yo puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí, a Cristina, enfrente". Luego reclamó: "Ayer nos erosionaron el carácter. No nos pueden erosionar el carácter".

Respecto a este tema, dijo que "siempre te utilizaron la calle para intentar voltearte" y agregó que "es evidente que te están midiendo". Polémica, dijo que "como demócratas, nadie quiere un muerto", pero avisó: "Ahora, lo que tenés que hacer es que si te ponen eso como condición para que vos cedas y no representes a la sociedad en su demanda de una convivencia, lo que estás haciendo es entregar tu principio. Dejás que la convivencia se transforme en una omnipotencia de parte de ellos".

Bullrich habló sobre Cristina Kirchner

Sobre la causa Vialidad, en la que se pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos, la referente cambiemita habló de una defensa "basada en la persecución política" y cuestionó la corrupción.

"Ayer (NdR: por el sábado 27 de agosto) fue un episodio más de mucha violencia, respecto a este plan para quedar como una heroína y no como lo que realmente generó en la Argentina, que es haberse llevado el dinero de los argentinos a los bolsillos, no solamente de ella, sino de toda una cantidad de gente que se enriqueció personalmente y habrán gastado plata en muchas campañas y comprado muchas conciencias", criticó.

Enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y correligionarios cristinistas.

"Ella sabía que en estas causas, y sobre todo en esta de Vialidad y Hotesur y algunas de las causas importantes que atraviesa, iba a llegar a estas instancias. Entonces, fueron armando una defensa totalmente basada en la persecución política, en ella como posible presa política. En la venganza como modelo político de parte nuestro", expresó.

Críticas de Bullrich a la eliminación de las PASO en el interior

Como lo hizo Juntos por el Cambio en un comunicado emitido la última semana, Bullrich cuestionó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en provincias como San Juan y Salta. Además, se refirió a la posibilidad de dirimir la interna cambiemita con ese mecanismo.

"Las lógicas feudales y verticales lo que quieren es anular la democracia de los partidos y coaliciones. Nosotros tenemos que defender con mucha fuerza las PASO porque son el modelo democrático de selección que tiene la ciudadanía con respecto a los matices dentro de una coalición", manifestó al respecto.

"El kirchnerismo y los señores feudales provinciales dicen 'vos sos, vos no sos'". "Por eso las anulan. Nosotros no podemos entrar en la lógica vertical de un dueño, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner en el peronismo. Buscaremos alternativas", cerró Bullrich.

