Ante las próximas movilizaciones de la militancia kirchnerista en respaldo a Cristina Fernández, Marcelo DÁlessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró durante la mañana de este lunes que no le va a temblar el pulso para usar la fuerza y recuperar la paz social. El funcionario dijo que no dudará en tomar medidas si la militancia incumple el acuerdo suscripto el sábado, en una audiencia dispuesta por la Justicia entre funcionarios porteños y del gobierno nacional.

“No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social, pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida”, dijo D’Alessandro en diálogo con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre.

El funcionario también agregó: “No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ése fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación. Gracias a Dios no hubo enfrentamientos”.

Cabe destacar que lo relatado por el ministro porteño se relaciona con el malestar que se generó entre los miembros de la militancia kirchenerista cuando el gobierno de la Ciudad instaló un vallado en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández para evitar concentraciones que impidan la circulación habitual en la zona. Así, los manifestantes entendieron dicha medida como una provocación por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para impedir manifestaciones de apoyo hacia la Vicepresidenta, luego del pedido de condena en su contra en el caso por la obra pública de Santa Cruz

Luego de esa medida, los dirigentes relacionados al Kirchnerismo suspendieron el acto al que habían convocado en Parque Lezama y todos los manifestantes se movilizaron hacia Recoleta, en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández. En ese marco, hubo incidentes y enfrentamientos que dejaron como saldo 20 policías heridos y varios detenidos.

La situación de tensión se calmó tras una reunión, convocada por la Justicia, en la que se suscribió un acuerdo que incluía compromisos de ambas partes. La Policía debía retirar las vallas y la militancia, por su parte, debía evitar manifestaciones que compliquen la cotidianeidad de la vida de los vecinos.

En ese sentido, al ser consultado sobre las razones que llevaron a los funcionarios del gobierno porteño a vallar la casa de la exmandataria, D’Alessandro explicó: “Después de los alegatos de Luciani, empiezan a haber manifestaciones en contra y a favor de la Vicepresidenta. La Policía actuó como actúa siempre”. Además, añadió: “Hubo batucadas y las sacamos. Hubo fuegos artificiales. Imaginen adultos mayores queriendo dormir, gente enferma, chicos con autismo soportando esta situación todos los días... Intentamos el diálogo, obviamente tuvimos oídos sordos y el sábado pretendían amanecer con una feria y una especie de acampe todo el fin de semana. Dijimos ‘este es el límite’. Quisimos decir basta a esta actitud de avasallar el espacio público.”

El ministro atribuyó dijo que esta situación de violencia se generó por culpa de “la irresponsabilidad peligrosa de los dirigentes del Kirchnerismo y de muchos funcionarios que hicieron que todos los manifestantes vayan ahí” y a muchos “barrabravas”. Según su relato, estos últimos “fueron a tirar las vallas y a agredir (a la policía) de forma violenta. No se tiraron balas de gomas ni gases lacrimógenos. Lo único que se hizo fue contener la situación”, dijo D’Alessandro.

El ministro de seguridad, aseguró que, desde el gobierno porteño “lo que hacemos siempre es darle la posibilidad de entrar en razones. Lamentablemente hay sectores que no lo hacen y otros que sí”. En ese marco advirtió que, de ser necesario, “no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social”.

Además, consultado respecto de qué cree que buscan los manifestantes, expresó: “todo ese sector está generando un escenario para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre”.

Qué le respondió a Patricia Bullrich

En relación a los dichos de la presidenta del Pro, quien cuestionó su accionar y el del Jefe de Gobierno, respondió: “No entiendo por qué es funcional al kirchnerismo. No está bueno ningunear a la fuerza de seguridad que cumple órdenes, y lo que hicieron fue poner el cuerpo. Hay que tener memoria: el 14 de diciembre de 2018 se paralizó una sesión porque le sacaron las vallas a la Gendarmería que conducía ella. Hay que dejar las mezquindades políticas de lado y ser responsables”.

MAR / ff