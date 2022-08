Carrió dijo que Bullrich la espió cuando era ministra

Elisa Carrió otra vez. Tras una serie de críticas a un grupo nutrido de figuras de Juntos por el Cambio, “Lilita” volvió a arremeter contra otra de ellas. Esta vez el blanco fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a quien acusó de haberla espiado cuando era ministra de Seguridad.

“Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí refuerzo de la Federal. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme”, reveló Carrió en una entrevista en radio Mitre.

“Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro –ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro– porque en realidad me estaban espiando”, agregó la líder de la Coalición Cívica.

“No sé lo que dice la señora. Carrió siempre tuvo a la policía de la Ciudad de Buenos Aires como custodia, así que no me consta”, respondió la ex ministra en diálogo con radio La Red.

“Nunca tuvo Policía Federal como custodia y nunca lo habló conmigo. Me parece que hay una confusión”, completó Bullrich.

La relación entre ambas sigue siendo mala. Después de un encuentro a solas en 2021, donde Bullrich viajó a Exaltación de la Cruz, el diálogo entre ambas es prácticamente inexistente. Quien suele hacer de nexo es el presidente de la CC, el diputado Maximiliano Ferraro, quien interactúa casi a diario con Bullrich en la mesa nacional de JxC y en la mesa más pequeña de presidentes de los partidos que integran el frente opositor.

De todas formas, las críticas de Carrió volvieron a impactar en el seno de JxC. De hecho, Rogelio Frigerio está presentando una denuncia contra ella la semana próxima.