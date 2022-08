El ex presidente Mauricio Macri continúa en una gira política por Córdoba. Esta vez, decidió evitar definiciones sobre una posible candidatura presidencial para el 2023 y habló de la aplicación de "medidas duras" para asentar la crisis. También arremetió contra el Gobierno Nacional.

“Si el kirchnerismo dejó en 2015 el país en el subsuelo, ahora está en el séptimo subsuelo. Quienes más sufren el desbarajuste son los más pobres”, dijo en comunicación con el medio cordobés Cadena 3.

No es la primera crítica que el creador del PRO lanza desde la tierra de Juan Schiaretti. Este jueves desde Marcos Juárez habló de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Hoy me preguntaban en la Bolsa (de Comercio) si López había sido funcionario mío. Porque parece eso por lo que dice ella. Caputo se dedicó en un 90% a la obra privada y vendió su constructora cuando yo asumí”.

El último martes, la ex Presidenta apuntó en su defensa por la causa Vialidad a Nicolás Caputo, empresario y "hermano de la vida" de Macri, por su vínculo con el condenado José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo.

Mauricio Macri recibido en Marcos Juárez por el intendente Pedro Dellarossa. Ambos impulsan la candidatura de Sara Majorel como mandataria del municipio.

Este viernes, se refirió a su posible candidatura para 2023. "No estoy anotado en la lista”, expresó. “También está María Eugenia Vidal”, dijo ante los nombres del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Ante la repregunta por una postulación en condiciones excepcionales, dijo: "Eso siempre puede pasar, pero no estoy anotado”.

Macri habló sobre el alcoholismo y toma de deuda

“Necesitamos ser confiables, porque este Gobierno destruyó la confianza, nadie quiere invertir nada. Tenemos que tener equilibrio fiscal, dejar de ser alcohólicos, no pedirle dinero a más nadie para no endeudarnos más, recortar gastos innecesarios empezando por los políticos y bajar algunos impuestos porque son confiscatorios y lograr un sistema laboral inteligente, una reforma laboral de hecho porque hay mucho trabajo en negro”, reflexionó el ex Presidente ante la consulta sobre la situación del país.

Luego, sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tomó durante su gestión, alegó: “El crédito del Fondo es el crédito de todos los países del mundo, es un banco no comercial, lo formaron todos los países del mundo para ayudar y nos dieron un crédito muy grande, pero lamentablemente quedamos muy golpeados. Ese dinero reemplazó las deudas que ya tenía la Argentina".

Mauricio Macri, Joseph Biden y Sergio Massa

Si bien sostuvo que la aplicación de ajuste sin gradualismo “son medidas duras”, reflexionó que pueden “ayudar a resolver el descalabro y quienes se van a beneficiar son los que más humildes, hay que dejar de mentir y hacer parecer que estas medidas los van a perjudicar”.

“Gobernar con el kirchnerismo enfrente no se lo deseo a nadie. Decían que Cristina se había ido. No, Cristina nunca se fue. En mis cuatro años de gobierno, estábamos de prestado. Cristina me invitaba a una fiesta y ella era la disc jockey, la organizadora, todo. El próximo presidente que haga los cambios que hay que hacer, que nosotros lo vamos a apoyar”, se victimizó.

Qué dijo Macri de Sergio Massa

En cortocircuito con el actual Ministro de Economía, a quien incluso apoda peyorativamente como "Ventajita", Macri se refirió a las medidas que está aplicando y cuestionó que "son anuncios de anuncios".

“Hasta ahora no he visto nada, son anuncios de anuncios. (Massa) se lanzó a ver qué podía hacer. Ojalá que puedan arreglar alguna de las cosas de este desastre, ya es un avance a futuro que empiecen a reconocer que la energía hay que pagarla, con las barbaridades que hemos sufrido en esos cuatro años, que puedan arreglar algunos de los descalabros presupuestarios que han ocasionado”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: “Pero que sucedan de una vez. La inflación sigue llevando a la pobreza a mucha gente todas las semanas, sigue el descalabro en el Banco Central, estamos todo el tiempo al borde de una crisis más profunda y todo esto es el resultado de un gobierno que nunca tuvo plan ni rumbo”.

