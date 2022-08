Desde Córdoba, el ex presidente Mauricio Macri dialogó en ElDoce.tv, donde redobló sus críticas por la polémica comparación entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman formulada por Alberto Fernández. El líder del PRO le envió un mensaje a Cristina Kirchner: "Que explique lo que tiene que explicar, que son las acusaciones del fiscal Luciani. Que deje de mezclar y manosear gente".

Al referirse a la controvertida comparación que propuso el Presidente entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman, Macri argumentó que el mandatario "terminó de destruir definitivamente la palabra presidencial". "Violentó la Constitución. Por eso, desde JxC se mostraron unidos en esta instancia. Sin la Constitución, nadie tiene nada garantizado. Tenemos que eliminar esta política oscura que ha llegado a la Argentina”, expresó.

Al mismo tiempo, sostuvo que el fiscal Luciani “es un persona independiente” y valoró su labor ya que “se tomó el trabajo de juntar pruebas, como lo hicieron Guillermo Dietrich y Javier Iguacel en Vialidad, y ahora hay que verlas”.

Sin embargo, destacó que faltan instancias en la causa Vialidad: “La decisión de lo que llegue a pasar en la causa va a estar dictaminada por los jueces. Y aun así esta mujer se salteó todo eso como si ya le hubiesen dado la condena”, acotó.

El líder de Juntos por el Cambio minimizó la argumentación de Cristina Kirchner, quien intentó demostrar una presunta conexión entre José López y el empresario (amigo de la infancia de Macri), Nicolás Caputo. “Hoy me preguntaban en la Bolsa (de Comercio) si López había sido funcionario mío. Porque parece eso por lo que dice ella. Caputo se dedicó en un 90% a la obra privada y vendió su constructora cuando yo asumí”, especificó.

Con respecto a las acusaciones de que el dinero ilícito en poder de López provenía del macrismo, Macri advirtió que “el Banco Finansur fue vendido a Cristóbal López. ¿Qué tiene que ver todo esto?”, se defendió.

Durante su exposición, Mauricio desafió a su adversaria política Cristina Kirchner a "que explique lo que tiene que explicar, que son las acusaciones del fiscal Luciani. Que deje de mezclar y manosear gente. Nicolás Caputo estuvo lejos de hacer todo lo que ella dice”, consideró.

También aprovechó para refutar las versiones oficialistas que lo involucran con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en calidad de operador judicial y no como un asesor: “Si un operador judicial es alguien que va a pagarle a jueces y sobornarlos, yo nunca tuve uno de esos”, recalcó el líder del PRO.

En cuanto a los manifestantes que se reunieron en la calles para respaldar a la vicepresidenta, Macri minimizó sus expresiones: “Es difícil calcular con una cámara cuánta gente había. Yo creo que la enorme mayoría eran empleados públicos en algún lugar o tienen algún tipo de relación con el aparato que ellos tienen”, chicaneó.

Macri en Marcos Juárez

Durante su visita a Marcos Juárez para apoyar la candidatura de Sara Majorel en las próximas elecciones municipales, Mauricio Macri aportó sus reflexiones acerca del presente y el futuro de Argentina, a un año de los comicios presidenciales.

"Está claro que es sano que todos participen en una PASO, que todos los que quieran ser candidatos se midan, hagan sus propuestas, que los argentinos puedan escucharlos y decidir quienes son los que tienen la convicción de llevar a cabo un cambio muy profundo”, remarcó.

Por otra parte, el ex mandatario le marcó la cancha al kirchnerismo y defendió a su espacio político de cara al 2023: “La Argentina lo necesita. O somos el cambio o no somos nada. Juntos por el Cambio tiene que entender que lo más importante es que representemos otra forma de hacer política. Tenemos que tener reglas claras de juego, no dejar que el ego crezca hasta cierto nivel y, lo más importante, hacer las cosas como equipo”, argumentó.

En ocasión de analizar la gestión de Alberto Fernández, Macri destacó que el actual gobierno "destruyó la confianza":

“Durante estos casi tres años, el Gobierno destruyó la confianza. Nos llevaron a una devaluación, hicieron crecer la brecha, avanzaron en el crecimiento de la inflación y seguridad. Y por eso estamos donde estamos hoy. Sin embargo, los argentinos entendieron que no hay magia. Hoy entienden también que la libertad es un concepto muy valioso. Todo lo que pasa está cayendo en conocimiento de los argentinos”, expuso.

“Llegaron a un 50% de pobreza. Realmente, ¿Quién no lo estaría? Hablamos de una administración que no tiene un plan, un equipo, ni visión de futuro. Solo quisieron lograr poder e impunidad”, agregó el ex presidente de la Nación.

“La única manera en la que realmente vamos a crecer es si tenemos un Estado al servicio de la gente, una sociedad sin privilegios, que los empresarios compitan, los sindicalistas también, la Argentina sea parte del mundo. Cosas que empezamos a hacer y que ellos destruyeron completamente”, se lamentó.

Frente a este panorama, Macri reconoció que se siente "optimista" porque, desde su óptica, el populismo perdió el apoyo de la mayoría de los electores: "Los argentinos han crecido, se dieron cuenta que las ideas anacrónicas del populismo no nos permiten salir adelante. Saben que el Estado no les puede dar todo y que la única manera de salir adelante es trabajar”, ilustró.

