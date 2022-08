El diputado del Parlasur, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que la comunicación no verbal de la vicepresidenta "era agresiva y negativa". Por otro lado, manifestó que "Rosatti y Rosenkrantz, por curriculum y trayectoria, eran los mejores candidatos para los cargos a ocupar" y, por último, aseveró que "el discurso de CFK fue el de alguien desamparado y mal asesorado".

Te queremos consultar sobre lo que es la mención que hizo Cristina Fernández sobre vos.

Todos los que participan de la ansiedad política que impera en Argentina creen que todo el mundo está atento a todo. No escuché el alegato del fiscal tampoco lo que dijo Cristina. No sigo las causas, sí me interesa el resultado, pero es ajeno a lo que diga el fiscal y ella, eso lo determinarán los jueces.

Me mandaron algunos extractos. El discurso de CFK fue el de alguien desamparado y mal asesorado. La comunicación no verbal era agresiva y negativa, era imposible entender a qué se refería. No sé cuántas cosas dijo de mí.

Dice que vos fuiste el artífice de la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto y sin la aprobación del Senado, que amenazaste a Alejandra Gils Carbó y, además, marcó que ella sigue su juicio en Argentina y vos no estás en el país.

Propuse antes del 10 de diciembre de 2007, como alternativa a un equipo que estaba trabajando y para sorpresa mía, fueron Rosatti y Rosenkrantz. Por curriculum y trayectoria creí que eran los mejores candidatos para los cargos a ocupar. También, compartiendo mi asombro, coincidió Mauricio Macri que había impuesto como exigencia que se elijan candidatos que él no conociera.

En cuanto a la designación, no por DNU, sino que por decreto simple y está previsto constitucionalmente y nadie discutió el procedimiento transitorio. Ellos dos fueron aprobados por el Senado y están allí ejerciendo su magisterio.

¿Hoy Alberto Fernández podría designar en comisión el reemplazante de Elena Highton de Nolasco?

No habiendo modificación de la Constitución desde 1994, si el Congreso entrara en receso y hubiera vacantes en la Corte podría darse esta posibilidad.

En enero, ¿Alberto podría designar un sustituto en comisión de Highton?

Tiene la facultad. Existen otras consideraciones más allá de la facultad que deben ser evaluadas. No hubo cambio en la materia.

Es siempre transitorio. Los presidentes del Banco Central nunca fueron aprobados por el Senado

¿Se podría designar transitoriamente un miembro de la Corte habiendo una vacante en el momento en el que Congreso está en receso y lo que vote el juez tiene valor hasta tanto el Congreso no designe otro?

A priori, te diría que la facultad se mantiene. En teoría está la herramienta y el instituto porque está vigente en la Constitución. Después hay que ver si adecúa.

¿Se podría también nombrar al procurador?

Tendría que repasar, no puedo opinar.

¿Vos amenazaste a Gil Carbó para que renuncie?

Es una falacia montada sobre un momento triste y personal, armado por los servicios de inteligencia. Nunca me dediqué al derecho penal y no tuve que ver con ella. Era un tema que no estaba en ninguna de mis andariveles ni tampoco me importó.

Un día me llama un primo de mi ex mujer desesperado porque necesitaba hablar conmigo. Ella me dice que no lo atienda que está loco, tiene un tema psiquiátrico. Accedí para que no se sienta menospreciado y él me dice que trabajaba con Gils Carbó, a quien la habían procesado hacía dos días. Me comenta que ella va a renunciar y que se iba a candidatear, además de ser el fiscal más leal del macrismo.

Luego, le contesto que no me importaba el tema y que nada tenía que ver. Me acordé tres años después por lo grotesca que fue la situación, le digo a mi ex pareja y me responde que me advirtió. Gabriel De Vedia se llama, actualmente es camarista. Esto pasó entre 2017 y 2018. Que se me acerque, no es una amenaza, es una desubicación. Si yo hubiera amenazado, él como fiscal tenía la obligación de denunciarme o de decírselo a Carbó. Tres años después aparece y dice que yo dije que si quería que se acabe la persecución hacia ella y que tenía que renunciar junto a las hijas.

¿Cómo pasó de fiscal a Cámara?

Fue enviado después de que prestara declaraciones, fue nombrado como camarista.

La acusación de Cristina de quedarse en Argentina en el gobierno de Macri y usted en un gobierno adverso estando fuera.

El derecho humanitario al refugio, está entre los derechos humanos. Es un derecho, no una obligación. Nace cuando se dan determinadas circunstancias. Tengo temores fundados de que si vuelvo, por mis opiniones y lo que se me imputa, pueda poner en peligro mi seguridad personal. Tengo el derecho de pedir la protección internacional, que es lo que hice, sobre todo, cuando estuve en Uruguay, que fui citado a indagatoria.

Los kirchneristas me tildan del prófugo, yo estoy libre para la justicia internacional. Es un recurso que puede pedir cualquier perseguido político. Ayer Cristina dijo que no estoy extraditado porque invoqué los fueros del Parlasur a los cuales renuncié. Que ella no pida la protección es otra cosa, quizá no se siente perseguida.

¿Vos habías enviado condolencias por el fallecimiento del cuñado de Diego Luciani?

No. Es correcto en términos paranoicos, pero no reales. Manuel Abelleyra...

(Interrumpe) Lo conozco bien. Era el CEO de DirecTV.

Exactamente. Era muy cercano a mi, desarrollé una gran relación profesional. Fue presidente de Walmart y DirecTV, fui abogado de ambas empresas. Murió cuando estaba en Uruguay. Publiqué un aviso saludando a su esposa e hijos, no sabía de la existencia de Luciani y menos que estaba casado con la hermana.

¿No conocías a Luciani y tu relación era con Abelleyra?

Claro. En el aviso saludo a Manu y su familia. Hay una teoría de seis grados de separación.

¿Lo que decís es que se puede inferir en seis pasos que todo el mundo conoce a todo el mundo?

Exactamente.

¿Vos conociste a Abelleyra cuando Luciani tenía 10 años concretamente? Lo conociste hace 30 años a Manuel y hoy el fiscal tiene 40.

Claro.

